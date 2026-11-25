El banco celebró su colocación en el mercado de deuda local donde suma MXN$21,530 millones en 2026

Scotiabank celebró la colocación de MXN $12 millones a través de una emisión de certificados bursátiles bancarios en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

De acuerdo con un comunicado, los recursos recaudados serán utilizados para continuar con los planes de crecimiento del banco.

La operación contempló un monto base de MXN$8,000 millones y una opción de sobreasignación de hasta MXN$4,000 millones, para alcanzar un máximo de MXN$12,000 millones.

“Contar con recursos a diferentes plazos nos da flexibilidad para seguir acompañando las necesidades de nuestros clientes y sostener una estrategia de crecimiento disciplinada y de largo plazo en México”, dijo Javier Serebrisky, Vicepresidente Seniory Director General Adjunto de Finanzas de Scotiabank México.

De manera desagregada, la colocación se realizó en dos series. SCOTIAB 26-3 alcanzó $5,603.8 millones, a un plazo aproximado de tres años y una tasa variable de TIIE de Fondeo más 34 puntos base; la segunda, con clave SCOTIAB 26-4, se colocó por $6,173.2 millones, a aproximadamente siete años y medio y una tasa fija de 9.56%. Scotia Inverlat Casa de Bolsa participó como intermediario colocador.

La emisión recibió la calificación “AAA” de S&P National Ratings y Moody’s Local México, mismas que indican que el emisor cuenta con una alta capacidad financiera para hacer frente a sus obligaciones.

“La trayectoria de Scotiabank como emisor desde 2005 refleja la confianza en el mercado bursátil como una plataforma estratégica de financiamiento”, expresó Jorge Alegría, director general de la BMV.

Con esta colocación, Scotiabank México totalizó los MXN$21,530 millones emitidos en la Bolsa Mexicana de Valores este 2026.