El Formulario DS-160 es un requisito fundamental para quienes solicitan una visa de no inmigrante para Estados Unidos.

En esta noticia ¿Por qué me pueden negar la visa americana?

Solicitar la visa de turista o negocios B1/B2 para Estados Unidos suele generar expectativas entre los viajeros, pero también dudas cuando la respuesta de las autoridades consulares es negativa. En México, algunos rechazos pueden estar relacionados con una preparación deficiente de la solicitud o con la falta de documentos que permitan demostrar el propósito del viaje.

De acuerdo con la Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos (INA) y con especialistas en derecho migratorio, las negativas generalmente responden a criterios de elegibilidad establecidos por la legislación y no a decisiones arbitrarias.

Oficial y confirmado | Estados Unidos rechazará la visa B1/B2 a todos los extranjeros que no cumplan con este requisito en el formulario DS-160

Por este motivo, conocer qué aspectos analiza el oficial consular resulta fundamental para presentar una solicitud completa y coherente. Tanto la información proporcionada en el formulario DS-160 como las respuestas durante la entrevista presencial pueden influir en la evaluación del caso.

¿Por qué me pueden negar la visa americana?

Antes de iniciar el trámite, es importante conocer cuáles son las situaciones que pueden llevar a una negativa. A continuación, los motivos más frecuentes de rechazo de la visa estadounidense y qué se puede hacer para evitar errores durante la solicitud.

Permanecer en Estados Unidos más allá del tiempo permitido

La fecha que aparece en la visa americana no indica cuánto tiempo puede quedarse una persona en territorio estadounidense. El periodo de permanencia autorizado se establece al ingresar al país y queda registrado en el Formulario I-94. Si el visitante permanece después de la fecha indicada, puede:

Quedar fuera de estatus Afectar la validez de su visa Enfrentar dificultades en futuros trámites migratorios

Trabajar o realizar actividades que no corresponden a la visa

La visa B1/B2 permite realizar determinadas actividades temporales de turismo o negocios, pero no autoriza, en términos generales, a trabajar o aceptar un empleo en Estados Unidos. Desarrollar actividades que requieren otro tipo de autorización migratoria puede tener consecuencias sobre el estatus del visitante y complicar futuras solicitudes de visa.

Entregar información falsa o incurrir en fraude

Proporcionar datos falsos de manera deliberada, ocultar información importante o presentar documentos fraudulentos durante el proceso de solicitud o admisión puede provocar el rechazo de la visa. Dependiendo de la situación, estas conductas también pueden derivar en una causal de inadmisibilidad bajo las leyes migratorias de Estados Unidos.

Darle a la visa un uso diferente al permitido

Cada categoría migratoria tiene un propósito específico. La B1/B2 está destinada a actividades de turismo y determinados negocios , por lo que no reemplaza los visados necesarios para:

Trabajar

Estudiar en ciertos programas

Establecer una residencia permanente

Utilizarla para realizar actividades que no corresponden a su categoría puede generar problemas migratorios y perjudicar futuras solicitudes.

Incurrir en infracciones migratorias o alguna causal de inadmisibilidad

Las leyes de EE.UU. contemplan diferentes circunstancias que pueden impedir la obtención de una visa. Entre ellas se encuentran determinados antecedentes delictivos, fraude o tergiversación deliberada de información, incumplimientos de las normas migratorias y situaciones relacionadas con la seguridad nacional o pública.

La evaluación se realiza de manera individual, por lo que las consecuencias dependen de las circunstancias particulares de cada solicitante.