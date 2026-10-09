Nuevo Código Avisa para la verificación de negocios y comercios.

El Gobierno de Clara Brugada y el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA implementa desde el pasado lunes 5 de octubre el Código Avisa, el nuevo protocolo de acción por parte de la autoridad administrativa para responder a las quejas y reclamos de los vecinos ante el incumplimiento de las normas de los negocios de impacto vecinal.

Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México advirtió que con el Código Avisa se busca pasar una verificación menos burocráticas y reactiva a una mucho más preventiva, con correctivo previos evitando el cierre y clausura de negocios que son el sustento de miles de familias, pero sin vulnerar los derechos de los vecinos.

“Este nuevo mecanismo para realizar visitas de verificación ayuda a orientar a los dueños de establecimientos mercantiles para no llegar a ser sancionados”, informó INVEA.

Semáforo de visitas y verificación del Código Avisa para negocios de impacto vecinal. INVEA

Gobierno de México e INVEA confirmaron vistas a los negocios negocios de impacto vecinal si persisten las quejas

El Código Avisa se activó en la CDMX con mayor flexibilidad para los dueños de negocios, en ese sentido, INVEA presentó el semáforo de visitas en las que se muestra cuándo el límite de la tolerancia del Gobierno para actuar bajo los criterios de la ley si el negocios no atiende los llamados, quejas y advertencias.

Verde: Te avisamos y realizaremos una primera visita al establecimiento para informar

Amarillo: te reinteramos, si persisten las quejas o las irregularidades, se realizará una segunda vista de seguimiento

Naranja: Te apercibimos, si persisten las irregularidades o las quejas ciudadanas, realizaremos una visita de verificación conforme a sus atribuciones .

Nuevo Código Avisa: Funcionarios del INVEA llevarán cámaras corporales y GPS. INVEA

“Al buen entendedor...¡Un solo aviso!”: Clara Brugada no tendrá tolerancia con la corrupción

El objetivo de los avisos y las vistas del INVEA a los establecimientos esa para “tratar de orientar para que el negocios pueda resolver las problemáticas por las cuales fueron denunciados sin llegar al cierre, pero, desde el Gobierno de la CDMX advirtieron que no habrá tolerancia a la corrupción. Los ejes básicos del Código Avisa:

Prevención antes que sanción Cero clausuras para negocios de bajo impacto Cero tolerancia a la corrupción Actuación inmediata ante cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de las personas o las comunidades

Presentacion del Código Avisa: Código Avisa se implementará desde el próximo lunes 5 de octubre. Jorge S. Esquinca Montaño Director General del Instituto de Verificación Administrativa y Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX. INVEA

La Jefa de Gobierno Clara Brugada había dicho en la presentación del Código Avisa que quiere una CMDX con “Cero Clausuras a negocios de bajo impacto”, evitando así la ruina de un negocios o familias completas producto de los cierres de estos tipos de negocios.

El INVEA advirtió que los dueños de los negocios deben tener todos los documentos y lineamientos en regla para evitar sanciones. “Al buen entendedor...¡Un solo aviso!”, dijo INVEA.