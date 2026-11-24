La Ley del Seguro Social de 1973 regula pensiones, atención médica y prestaciones para los trabajadores que comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció en el Amparo en Revisión 252/2023 que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá incrementar del 20% al 90% el monto de la pensión que reciben los padres de trabajadores asegurados fallecidos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a esta prestación.

La resolución representa un cambio importante para los progenitores que dependían en términos económicos de sus hijos y que, hasta ahora, recibían un porcentaje considerablemente menor al otorgado a otros beneficiarios

La pensión por viudez del IMSS equivale al 90% de la pensión que percibía o que le hubiera correspondido al asegurado fallecido por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Magnific

El fallo fue aprobado por unanimidad el 29 de noviembre de 2023 y surgió a partir de una controversia sobre las diferencias en los porcentajes de las pensiones por fallecimiento. Hasta entonces, la legislación contemplaba que los cónyuges o concubinos recibieran el 90% de la pensión, mientras que los padres del trabajador fallecido únicamente tenían derecho al 20%.

Fallo de SCJN sobre los aumentos para la Pensión IMSS bajo Ley 73

La determinación de la Suprema Corte beneficia a los trabajadores y sus familiares sujetos a la Ley del Seguro Social de 1973, conocida como Ley 73. Este régimen comprende a quienes comenzaron a cotizar ante el IMSS antes del 1 de julio de 1997.

En consecuencia, los trabajadores incorporados al sistema de la Ley 97, cuyas pensiones se calculan mediante cuentas individuales administradas por las Afores, no están incluidos en los alcances de esta resolución.

El criterio judicial deriva del Amparo en Revisión 252/2023, cuya ponencia estuvo a cargo del ministro Alberto Pérez Dayán y que fue aprobado por unanimidad de cuatro votos.

Debido a que la resolución fue emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, estableció un precedente obligatorio para los jueces y tribunales del país en casos similares. Este criterio comenzó a aplicarse a nivel nacional desde noviembre de 2023.

¿Quiénes pueden solicitar el incremento de la pensión al 90%?

El aumento no se concede automáticamente a todos los padres de trabajadores fallecidos. Para acceder a este beneficio, los solicitantes deben cumplir con las condiciones establecidas por el IMSS en el trámite identificado con la homoclave IMSS-01-005.

Entre los principales requisitos se encuentran:

Ser padre o madre del asegurado fallecido y demostrar que existía dependencia económica respecto de él.

No debe haber cónyuge, hijos o concubina o concubinario con derecho preferente a recibir la pensión. La prestación para ascendientes procede cuando no existen otros beneficiarios con prioridad legal.

El trabajador fallecido debe haber acumulado al menos 150 semanas de cotización al momento de su muerte y encontrarse vigente en sus derechos o dentro del periodo de conservación correspondiente.

Cuando el fallecimiento haya ocurrido como consecuencia de un riesgo de trabajo, no se exige el mínimo de semanas cotizadas, pero será necesario presentar el dictamen ST-3 emitido por los Servicios Médicos del IMSS.

Qué documentos necesitan los padres para solicitar la Pensión IMSS

Los interesados deben reunir documentación que permita comprobar tanto la identidad del asegurado fallecido como el vínculo familiar y la dependencia económica.

En el caso del trabajador, se solicita una copia certificada de su acta de nacimiento o del documento de adopción, además de los comprobantes relacionados con sus semanas de cotización.

Si el asegurado comenzó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, también se requiere el estado de cuenta de la Afore, con una antigüedad no mayor a seis meses.

Por su parte, el padre o la madre que solicite el beneficio deberá presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía.

Copia certificada del acta de nacimiento para acreditar el parentesco con el trabajador fallecido.

Comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de tres meses.

Resolución judicial que acredite la dependencia económica respecto del asegurado.

Para iniciar el trámite de la pensión, el Instituto contempla una primera etapa digital y otra presencial para gestionar la pensión. Inicialmente, hay que ingresar al sitio web oficial del organismo, donde es posible realizar una presolicitud, proporcionar los datos correspondientes y consultar un cálculo estimado de la prestación.

Sin embargo, completar este procedimiento por internet no es suficiente para obtener el beneficio económico, ya que la presentación presencial de los documentos es obligatoria.

Una vez realizada la presolicitud, el padre o la madre deberá acudir a la ventanilla de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que le corresponda. La atención se realiza de lunes a viernes, en un horario de 08 a 15 horas, y es necesario llevar los documentos originales y sus respectivas copias para el cotejo.