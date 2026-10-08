El fromulario DS-160 es uno de los documentos necesarios para solicitar una visa de no inmigrante.

Las personas que quieran solicitar una visa para Estados Unidos deben prestar especial atención a la información que ingresan en el formulario DS-160, uno de los documentos necesarios para iniciar el trámite de una visa de no inmigrante.

El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que completar el formulario con errores o dejar información incompleta puede generar demoras, ya que el solicitante podría tener que corregir los datos y reprogramar su entrevista consular.

Visa estadounidense: ¿qué errores hay que evitar al completar el DS-160?

El formulario debe completarse de manera precisa y con información verdadera. Según las instrucciones oficiales, hay varios puntos que los solicitantes deben revisar antes de enviarlo.

Entre los principales errores que deben evitarse se encuentran:

Escribir incorrectamente los apellidos: deben coincidir exactamente con los que aparecen en el pasaporte.

Ingresar mal la fecha de nacimiento: debe colocarse tal como figura en el pasaporte.

Responder en otro idioma: las respuestas deben estar en inglés, salvo cuando se solicite el nombre completo en el alfabeto nativo.

Dejar preguntas obligatorias sin responder: la mayoría de los campos deben completarse. Solo pueden dejarse vacíos los opcionales o indicar que no corresponden cuando el sistema lo permita.

Utilizar información desactualizada: quienes recuperen datos de una solicitud anterior deben comprobar que sigan siendo correctos.

Los solicitantes deben conservar la página de confirmación del DS-160 para presentarla en la entrevista consular. Shutterstock

El Departamento de Estado también advierte que presentar información falsa o engañosa puede tener consecuencias graves, incluida la negativa permanente de una visa o la denegación de entrada a Estados Unidos.

¿Qué documentos conviene tener antes de completar el formulario DS-160?

Para evitar errores, el organismo recomienda tener a mano determinada documentación al momento de completar la solicitud.

Entre los principales documentos y datos se encuentran:

Pasaporte vigente.

Itinerario de viaje, si ya se realizaron los preparativos.

Fechas de las últimas cinco visitas a Estados Unidos, si corresponde.

Historial de viajes internacionales de los últimos cinco años, si se solicita.

Información sobre estudios y empleos actuales o anteriores, cuando sea requerida.

Según el tipo de visa, también pueden solicitarse otros documentos e información adicional.

¿Qué pasa si el formulario DS-160 tiene errores?

Una solicitud incorrecta o incompleta puede requerir modificaciones antes de continuar con el trámite.

Si el formulario ya fue enviado y la embajada o el consulado detecta errores, el solicitante deberá seguir las instrucciones de esa oficina para corregir la información.

En algunos casos, también podría ser necesario reprogramar la entrevista consular.

Además, el solicitante debe conservar la página de confirmación del formulario, ya que es necesaria para la entrevista y permite a las autoridades consultar la solicitud.