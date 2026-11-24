Las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial entre México y Estados Unidos, encabezadas por Claudia Sheinbaum y Donald Trump, todavía no concluyeron ni cuentan con un anuncio oficial. Fuente: Shutterstock - Edición propia.

En esta noticia Detalles sobre el encuentro entre Sheinbaum y Trump

El canciller de México, Roberto Velasco, confirmó este lunes que la presidenta Claudia Sheinbaum volverá a reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, durante la próxima cumbre de líderes del G20, prevista para diciembre en Florida, Estados Unidos.

“Se volverán a ver en unas semanas la presidenta (Sheinbaum) y el presidente Trump” , señaló Velasco durante una entrevista con Radio Fórmula. El funcionario hizo referencia al encuentro internacional que se desarrollará el 14 y 15 de diciembre en Miami, donde la mandataria mexicana ya confirmó su participación.

Claudia Sheinbaum destacó avances en temas de barreras no arancelarias solicitadas por Washington. Fuente: EFE Isaac Esquivel

Asimismo, adelantó que ambos gobiernos mantienen conversaciones con el objetivo de avanzar hacia un entendimiento comercial que pueda anunciarse durante la reunión en Florida. “Hay acuerdo (con EE.UU.) de seguir trabajando para ojalá alcanzar un acuerdo comercial que se pueda anunciar en el marco de esta reunión en Florida” , expresó.

Este nuevo encuentro tendrá lugar después de la reunión que Sheinbaum y Trump mantuvieron la semana pasada en Shenzhen, China, en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). La presidenta mexicana describió aquella conversación como “muy buena”.

Detalles sobre el encuentro entre Sheinbaum y Trump

Desde territorio chino, la mandataria detalló que la reunión se extendió durante aproximadamente 20 minutos y que uno de los principales temas abordados fue la relación comercial entre ambos países, así como los avances de las negociaciones encabezadas por el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y sus interlocutores estadounidenses.

“Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de Economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados” , afirmó la mandataria.

Por su parte, Trump reconoció a su regreso a Washington que México y Estados Unidos estaban cerca de alcanzar un acuerdo comercial. Sin embargo, también advirtió que su Gobierno no permitirá que México mantenga un superávit comercial frente a Estados Unidos.

Fuente: EFE