En esta noticia Banxico: pausa monetaria no descarta nuevos recortes

México no enfrenta una pérdida inminente de su grado de inversión, pese a las presiones que genera el déficit fiscal y la trayectoria de la deuda pública. Ese es el escenario base de UBS para 2027, en un entorno internacional donde las cuentas fiscales de distintas economías también muestran desafíos.

Durante la presentación “Year Ahead 2027″ de UBS, Gabriela Soni, Chief Investment Strategist México y UBS Global Wealth Management, expuso que aunque las finanzas públicas mexicanas están lejos de ser ideales, el país no sobresale negativamente frente a economías como EE.UU., Francia, Reino Unido, Japón y Brasil.

“La posición fiscal de México aún es manejable”, mencionó la estratega aunque detalló que, por lo menos en el corto plazo.

El análisis de la institución también identificó una serie de fortalezas que respaldan la calificación soberana como las reservas internacionales, que considera adecuadas; cuentas externas sólidas, acceso favorable a los mercados internacionales de capital y una menor dependencia del financiamiento externo. A ello se suma la integración comercial y productiva con EE.UU.

Sin embargo, UBS advirtió que la trayectoria de la deuda sí podría ejercer presión sobre la calificación en el mediano plazo si no se adoptan medidas para contenerla.

“Ciertamente la trayectoria de la deuda, si no se hace algo para frenarla, puede presionar la calificación en el mediano plazo”, dijo Soni.

Banxico: pausa monetaria no descarta nuevos recortes

Respecto a la política monetaria del Banco de México (Banxico), UBS considera que el mensaje de pausa prolongada no significa que el ciclo de recortes haya terminado.

Las minutas del banco central -donde la Junta de Gobierno decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés- muestra que tres de sus cinco integrantes mantienen la expectativa de que el proceso de desinflación continúa. Además, explican que los repuntes recientes se concentran principalmente en la inflación no subyacente, con factores como frutas y verduras, energéticos y ajustes en tarifas eléctricas.

Para UBS, estas presiones podrían ser transitorias y no necesariamente reflejan un aumento generalizado de la inflación. También destacaron que la demanda interna no muestra señales claras de presiones inflacionarias y que la economía conserva cierta holgura.

Gabriela Soni mencionó que la pausa de Banxico es cautelosa, pero deja abierta la posibilidad de nuevos recortes. En este sentido, las estimaciones del área de análisis de UBS contemplan un recorte a partir de marzo o durante el segundo trimestre de 2027 aunque detallan que está sujeta a que disminuya la inflación subyacente, las expectativas permanezcan ancladas y el tipo de cambio opere de manera ordenada.