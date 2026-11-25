Aunque la perspectiva luce positiva para la BMV, los estrategas enfatizaron que esto no elimina los factores que podrían limitar su avance

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) podría tener más espacio para avanzar en 2027, pero el siguiente tramo del mercado dependerá de algo más que el desempeño de las empresas mineras. Para los analistas de Monex, la apuesta está en una mayor diversificación, la recuperación de emisoras rezagadas y el crecimiento en las utilidades corporativas. En el radar aparecen nombres como FEMSA, América Móvil, de Carlos Slim; Grupo México, de Germán Larrea, y Cemex, entre otras compañías que podrían beneficiarse de un mercado con nuevas oportunidades.

En la presentación “Perspectivas económicas y bursátiles para el 2027”, Roberto Solano, gerente de análisis bursátil, expuso que el Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) apunta a un nivel de 73,000 puntos, cifra que implica un incremento potencial de poco más de 5% para los siguientes 12 meses.

Esta proyección, según el especialista, es conservadora y podría ajustarse conforme avance el año.

Entre 2025 y 2026, el principal índice bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores registró 36 máximos históricos, impulsados principalmente por el desempeño de Grupo México y Peñoles, tras el impulso en el precio de los metales.

BMV: de las mineras a una Bolsa más diversificada

La expectativa es que las empresas que todavía cotizan con valuaciones rezagadas puedan recuperar terreno, siempre que sus resultados acompañen ese potencial.

“México trae una valuación atractiva y una expectativa interesante para el siguiente año”, dijo Solano a medios de comunicación.

En este contexto, América Móvil, gigante de telecomunicaciones de Carlos Slim, aparece entre las compañías que los analistas consideran relevantes dentro de un mercado con valuaciones atractivas y oportunidades de recuperación.

En la lista también continúan las empresas ligadas a los metales, como Grupo México, del empresario Germán Larrea, y Peñoles, aunque el escenario de tasas de interés podría modificar el comportamiento del oro y la plata.

Después de un periodo de crecimiento importante, el foco de los inversionistas comienza a desplazarse hacia la rentabilidad y los márgenes operativos, además de los ingresos.

“Lo que se comienza a buscar ya no es necesariamente un crecimiento en ingresos, sino márgenes operativos mucho más atractivos”, expuso el estratega.

En el sector industrial y de construcción, Cemex también aparece entre las empresas con potencial. La expectativa de mayores inversiones en infraestructura, tanto públicas como privadas, podría favorecer a las compañías relacionadas con materiales y construcción.

Dentro de las seleccionadas por Monex también se presentó Orbia, junto con empresas de transporte, aeropuertos y aerolíneas que podrían beneficiarse de una recuperación en la actividad económica y de menores presiones sobre sus costos.

Infraestructura, consumo y fibras: dónde podría estar el siguiente impulso

Para Monex, la oportunidad de la BMV para 2027 también se encuentra en sectores que no necesariamente han encabezado el rally. Esto abre la posibilidad de diversificar hacia otros sectores, como infraestructura y construcción, transporte, aeropuertos, aerolíneas, consumo y fibras inmobiliarias.

Al detalle, en el mercado inmobiliario, Fibra Prologis y Fibra Monterrey destacan dentro de las preferencias presentadas. De acuerdo con Solano, el sector mantiene niveles elevados de ocupación y capacidad para obtener financiamiento mediante deuda y capital.

“Tenemos factores de ocupación en máximos históricos”, dijo. Agregó que durante 2026 “las fibras han pagado el doble de lo que ha pagado el mercado local”.

Aunque la perspectiva luce positiva para la BMV, los estrategas enfatizaron que esto no elimina los factores que podrían limitar su avance. Entre los principales riesgos están la evolución de las tasas de interés, la inflación, el crecimiento económico, la volatilidad de los metales y la revisión del acuerdo comercial entre México y EE.UU.

La definición de las reglas comerciales será especialmente relevante para las empresas que dependen de la inversión, las exportaciones y las cadenas de suministro regionales.