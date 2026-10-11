Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X

Fuente: Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en el centro de Turquía un total de 131 tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme de la época del imperio hitita, de hace unos 3.400 años.

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en el centro de Turquía un total de 131 tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme de la época del imperio hitita, de hace unos 3.400 años, informó este jueves el Ministerio turco de Cultura y Turismo.

“Durante las excavaciones de 2026 en la antigua Samuha, hemos desenterrado 131 tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme que datan del reinado del rey Tudhaliya II. Junto con los hallados la temporada pasada, el total ha alcanzado los 184”, explicó el ministro turco de Cultura y Turismo, Mehmet Nuri Ersoy, en redes sociales.

"Durante las excavaciones de 2026 en la antigua Samuha, hemos desenterrado 131 tablillas y fragmentos de escritura cuneiforme que datan del reinado del rey Tudhaliya II", informó Mehmet Nuri Ersoy. Fuente: Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X

Ahora el archivo real de Kayalipinar es “el más extenso de lengua hitita descubierto en el siglo XXI”

Con este hallazgo, el archivo real de Kayalipinar, situado en la provincia de Sivas (centro de Turquía), donde se encontraba la importante ciudad hitita de Samuha, se convierte en “el más extenso de lengua hitita descubierto en el siglo XXI”, agregó el ministro.

Los documentos aportan información sobre la entonces administración del Estado, eventos militares, creencias religiosas y experiencias de la familia real de hace unos 3.400 años en el centro de Anatolia.

Las tablillas contienen además evidencias de una epidemia caracterizada por fiebre alta que se propagó de una ciudad a otra y que afectó especialmente a niños y bebés.

Importante hallazgo arqueológico con 3.400 años de antigüedad en el centro de Turquía: conjunto de piezas halladas. Fuente: Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X Ministro de Cultura y Turismo de Turquía en X

Encontraron en las tabillas el relato de una princesa bebé que luego murió

Entre los documentos figura el relato de una princesa bebé que enfermó y posteriormente murió, así como la descripción de los rituales funerarios realizados en su honor.

“Este archivo único abre una nueva ventana a numerosos ámbitos, desde la historia y las prácticas religiosas hititas hasta la evolución de la lengua y la cultura de los escribas” , dijo Ersoy.

El ministro añadió que las autoridades continuarán sacando a la luz, preservando y transmitiendo a las futuras generaciones la memoria milenaria de Anatolia a través de la ciencia. Las excavaciones en Kayalipinar se llevan a cabo desde 2021. Fuente EFE.