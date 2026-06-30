“Estos hallazgos reflejan que México cuenta con una riqueza patrimonial que confirma la grandeza de nuestra historia”: Claudia Curiel de Icaza.

Un conjunto de 60 bienes arqueológicos que permanecieron ocultos durante más de cinco siglos fue localizado en el municipio de San Pedro Jaltepetongo, Oaxaca, informó la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). De acuerdo con los especialistas, las piezas formaron parte de un contexto funerario prehispánico correspondiente al periodo Posclásico Tardío (1300-1521 d.C.) y presentan características distintivas de la tradición cultural mixteca.

El hallazgo fue corroborado durante una inspección realizada el 12 de enero de 2026 por personal del Centro INAH Oaxaca, encabezado por la arqueóloga e investigadora Nelly Robles García, con la participación del arqueólogo Miguel Ángel Galván Benítez. Tras la revisión, cada uno de los objetos fue etiquetado, fotografiado y registrado conforme a los protocolos oficiales para su incorporación al Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos.

“Estos hallazgos reflejan que México cuenta con una riqueza patrimonial que confirma la grandeza de nuestra historia”: Claudia Curiel de Icaza INAH

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó la importancia del descubrimiento para el patrimonio nacional. “Estos hallazgos reflejan que México cuenta con una riqueza patrimonial que confirma la grandeza de nuestra historia. Todas y todos debemos colaborar para garantizar que estos bienes se conserven, estudien y difundan con responsabilidad, para que sigan siendo fuente de identidad y orgullo”, expresó la funcionaria.

¿Cómo es el tesoro prehispánico hallado en Oaxaca?

Los especialistas del INAH identificaron que el conjunto arqueológico está integrado por una amplia variedad de objetos asociados a un antiguo contexto funerario mixteco.

Entre las piezas sobresalen cuentas de obsidiana negra, cuentas metálicas que podrían ser de oro, un colgante con la representación de Ehécatl, además de recipientes cerámicos policromos y otros objetos característicos del periodo Posclásico Tardío.

De acuerdo con el informe oficial, uno de los elementos más relevantes es un posible collar conformado por al menos 26 cuentas de obsidiana negra, dos cuentas tubulares del mismo material, 12 cuentas metálicas —probablemente de oro— y un colgante que representaría a Ehécatl, dios del viento en la cosmovisión mesoamericana. Asimismo, fueron localizadas ollas trípodes policromas, cajetes de diferentes formas, jarras con asa vertedera y un plato policromo de estilo mixteco.

El INAH también informó que el estado de conservación de las piezas es favorable debido a las condiciones del lugar donde permanecieron enterradas durante siglos. La dependencia explicó que la piedra caliza y el ambiente húmedo generaron una capa de material calcáreo que ayudó a proteger los objetos del deterioro.

Además, señaló que continuará con las labores de documentación y recuperación del contexto arqueológico, incluidos posibles restos osteológicos humanos asociados al sitio.

Hallazgo en México. Fuente: INAH.

¿Qué pasará con las piezas descubiertas?

Tras el hallazgo, las autoridades implementaron medidas para garantizar la protección del patrimonio arqueológico. Entre las acciones anunciadas destacan:

Los 60 bienes arqueológicos fueron resguardados en la Presidencia Municipal de San Pedro Jaltepetongo.

Cada pieza fue etiquetada, fotografiada y registrada conforme a los protocolos del INAH.

Especialistas realizarán trabajos de limpieza y documentación de los materiales.

Se llevará a cabo un recorrido en el sitio del hallazgo para identificar el contexto original y recuperar posibles restos humanos asociados.

La comunidad solicitó asesoría del Centro INAH Oaxaca para crear un museo comunitario donde puedan exhibirse estas piezas y otras colecciones arqueológicas de la región.

La Secretaría de Cultura y el INAH reiteraron que la preservación del patrimonio requiere del trabajo conjunto entre instituciones y comunidades. En ese sentido, los habitantes de San Pedro Jaltepetongo manifestaron su interés por resguardar y difundir este importante descubrimiento, con el propósito de que las futuras generaciones conozcan un legado que permaneció oculto durante más de 500 años y que ahora aporta nueva información sobre la historia de la cultura mixteca en México.