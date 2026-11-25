Los grabados paleolíticos fueron descubiertos accidentalmente por un investigador de la UNED. Imagen ilustrativa.

La ciencia confirma un hallazgo excepcional en Alicante: un equipo de investigadores ha identificado 352 grabados de animales de hace unos 20.000 años en once piezas de piedra encontradas en pleno Palmeral de Elche. Los restos, que pertenecen al Paleolítico Superior, aparecieron por accidente en un entorno urbano donde no se esperaba encontrar este tipo de manifestaciones artísticas.

El descubrimiento se produjo en febrero de 2022, cuando el catedrático de Prehistoria Sergio Ripoll López encontró una pequeña piedra caliza con incisiones durante un paseo por los alrededores del centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Los resultados de la investigación se publicaron el 2 de noviembre en la revista científica Journal of Anthropological and Archaeological Sciences y revelan detalles sobre las representaciones y sus posibles autores.

Un paseo por Elche permitió descubrir por accidente las primeras piedras grabadas

El hallazgo tuvo lugar cuando Sergio Ripoll López, catedrático de Prehistoria de la UNED, supervisaba unos exámenes en el centro asociado de Elche. Durante un paseo por los alrededores del edificio universitario, situado en el Hort de Vicentet, observó una pequeña piedra caliza con unas incisiones que parecían realizadas por el ser humano.

En un primer momento, el investigador descartó que pudiera tratarse de una pieza prehistórica debido a las numerosas modificaciones que había sufrido el terreno. Sin embargo, regresó al lugar unas horas después y, gracias a la luz del atardecer, consiguió distinguir figuras que parecían representar caballos y cabras.

En los días posteriores se localizaron otras piezas en las inmediaciones del edificio universitario, hasta reunir un conjunto de once piedras grabadas. El análisis posterior permitió identificar un total de 352 representaciones, cuya antigüedad se sitúa en torno a los 20.000 años.

El hallazgo se produjo en el Hort de Vicentet, en pleno Palmeral de Elche. Fuente: Wikimedia Commons/ Rodriguillo

Los 352 grabados representan principalmente caballos y revelan dos posibles autores

El análisis de las once piezas permitió identificar 315 representaciones de caballos, lo que supone casi el 90% del conjunto. También se encontraron 18 figuras de cabras, seis de ciervas, dos de uros -antepasados salvajes del ganado bovino actual- y cinco símbolos de distintas formas.

Las piedras tienen entre 7,4 y 14,9 centímetros de longitud y presentan grabados extremadamente finos. Su estado de conservación y sus características han permitido a los investigadores distinguir diferentes formas de representar a los animales.

Una de las particularidades más llamativas es la presencia de caballos con ojos de un tamaño dos o incluso tres veces superior al habitual. Esta característica ha llevado a los expertos a plantear la existencia de al menos dos posibles autores, a los que han denominado el maestro de los Ojos Grandes y el maestro de los Ojos de Perdiz.

Un proyecto de la UNED investigará si existen más restos paleolíticos en Alicante

La antigüedad de las piezas se sitúa en torno a los 20.000 años, durante el Paleolítico Superior. Según los investigadores, “el conjunto constituye un descubrimiento excepcional de arte mueble paleolítico en un lugar donde nadie esperaba encontrarlo”.

La publicación de los resultados ha impulsado la puesta en marcha del proyecto Unedxpected, que permitirá desarrollar nuevas investigaciones y excavaciones arqueológicas en el entorno del Palmeral de Elche.

Además, el equipo contempla utilizar tecnologías como el georradar para localizar posibles zonas de ocupación humana de aquella época. El objetivo es determinar si existen más vestigios arqueológicos en las inmediaciones y ampliar el conocimiento sobre la presencia de comunidades humanas en este territorio hace unos 20.000 años.