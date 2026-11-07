Armar el árbol de Navidad y decorar la casa para celebrar las fiestas decembrinas son algunas de las actividades en familia más especiales que las personas realizan para darle la bienvenida a las fiestas de fin de año. Por supuesto, el árbol no puede faltar.

Existen muchos precios y tamaños de árboles de Navidad; se adaptan a todos los bolsillos y gustos. Pero hay algo cierto: todos buscan el mejor árbol de Navidad, con un equilibrio entre precio y calidad.

En el sitio web de Walmart, la tienda vende un árbol de Navidad frondoso en rebaja por 495 pesos y te lo lleva a tu casa sin costo.

El árbol de Navidad estaba en 1,090 pesos, pero ahora lo pueden coprar por 495 pesos. Shutterstock

Detalles del árbol de Navidad de 495 pesos de Walmart

Según el comercio electrónico del sitio web, este árbol de Navidad mide 1,80 metros de altura. Sus ramas son fáciles de acomodar por su flexibilidad. Además, cuenta con un soporte metálico con gomas que evitan que el piso se raye. Ya que es reutilizable y fácil de guardar, el árbol de Navidad puede durar muchos años.

Este árbol de Navidad estaba en pesos y con, y con descuento tiene un ahorro significativo de 595 pesos. Los 495 pesos finales del árbol de Navidad se pueden abonar hasta en 18 meses sin intereses, desde 27,50 pesos, o en 8 plazos para los clientes con Cashi.

Cuotas fijas, sin intereses y envío gratis: este es el árbol de Navidad en ofreta de Walmart. Walmart

La tradición del árbol de Navidad

La tradición del árbol de Navidad tiene raíces en antiguas celebraciones paganas europeas que honraban el solsticio de invierno con plantas perennes. Con el tiempo, la Iglesia cristianizó este símbolo ancestral, asociándolo con la vida eterna.

En Alemania comenzó la costumbre moderna de iluminar árboles abetos durante el siglo XVI, una práctica que evangelizadores y migrantes difundieron gradualmente por Europa y América, consolidándose como el centro de las festividades familiares decembrinas en todo el mundo.