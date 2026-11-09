El primer registro del murciélago fantasma norteño (Diclidurus albus) se confirmó en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, Chiapas, México.

El murciélago fantasma norteño (Diclidurus albus) fue registrado por primera vez en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, en Chiapas.

El hallazgo, documentado por investigadores de distintas instituciones académicas de México, permitió incorporar una nueva especie al listado de mamíferos de esta área natural protegida.

El ejemplar fue observado el 6 de abril de 2025 durante un recorrido por uno de los senderos de investigación de la estación biológica Chajul.

Los investigadores lo fotografiaron mientras permanecía refugiado debajo de una hoja de palma de guano redondo (Sabal mexicana), a aproximadamente tres metros del suelo. El registro fue publicado en la revista científica Therya Notes bajo el título Primer registro del murciélago fantasma norteño (Diclidurus albus) en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, Chiapas, México.

¿Por qué es difícil registrar al murciélago fantasma norteño?

El estudio explica que esta especie es considerada rara debido a la escasez de registros, una situación relacionada con sus características de alimentación y refugio. Aunque tiene una amplia distribución en América, sus hábitos dificultan que pueda ser detectada mediante métodos convencionales de monitoreo.

Los investigadores señalaron que el murciélago fantasma norteño realiza vuelos a nivel del dosel, en espacios abiertos o sobre cuerpos de agua, donde captura insectos, principalmente polillas. Además, suele refugiarse debajo de hojas de palmas, un comportamiento que contribuye a que pase inadvertido durante los recorridos de observación.

El murciélago fantasma norteño fue fotografiado debajo de una hoja de palma de guano redondo (Sabal mexicana), a unos tres metros de altura, durante un recorrido de investigación en la estación biológica Chajul. Victor D. Rodríguez-Rosas.

¿Cómo es el murciélago fantasma norteño y dónde vive?

El Diclidurus albus pertenece a la familia Emballonuridae y es un murciélago insectívoro de tamaño mediano. Se distingue por su pelaje largo y sedoso, predominantemente blanco en el vientre y el dorso, aunque puede presentar una tonalidad grisácea. Tiene ojos grandes, orejas cortas y redondeadas, y un rostro sencillo.

De acuerdo con los investigadores, en México se distribuye desde Nayarit hasta Chiapas por la vertiente del Pacífico, así como desde el sur de Veracruz hasta Quintana Roo por el Golfo de México. Generalmente habita bosques tropicales húmedos, aunque también existen registros en ambientes modificados por actividades humanas.

El artículo científico también detalla algunas características relevantes de la especie:

Alimentación: es insectívora y captura principalmente polillas durante sus vuelos de forrajeo.

Refugio: suele utilizar hojas de palmas como sitios de descanso diurno.

Comportamiento: generalmente permanece solitaria, salvo durante la temporada de cópula, cuando se han documentado varios ejemplares juntos.

Registros en México: los investigadores contabilizaron 28 registros de la especie en el país.

Presencia en Chiapas: el ejemplar observado en Montes Azules representa el tercer registro estatal y el primero dentro de la reserva.

El hallazgo también permitió aumentar a 65 las especies de murciélagos reportadas en la Reserva de la Biósfera de Montes Azules, un dato que refuerza la relevancia de esta área natural protegida para la conservación de la biodiversidad.