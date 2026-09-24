La Autoridad de Antigüedades de Israel, IAA, por sus siglas en inglés, dieron a conocer lo que para los expertos en arqueología y excavación del Departamento de Conservación de la Autoridad de Antigüedades de Israel, un colosal hallazgo tras una colosal y mastodóntica operación de ingeniería y conservación.

Tras una investigación arqueológica llevada a cabo en el barrio de Carmei Gat, en Kiryat Gat, en Israel, la Autoridad de Antigüedades de Israel, gracias a al trabajo y al financiación de la Autoridad de Tierras de Israel, desenterró un baño de purificación de más de 2.000 años de antigüedad con un peso de 25 toneladas que necesito de la fuerza de una grúa con capacidad de más de 300 toneladas para poder ser extraído de forma intacta para su conservación, estudio e investigación.

La IAA catalogó el hallazgo de este baño de purificación de 2.000 años de antigüedad como una “operación de ingeniería excepcional”.

"Para transportar esta gran carga, se cerró la carretera al tráfico y vehículos de escolta circularon delante y detrás del camión", IAA. Emil Aladjem, Autoridad de Antigüedades de Israel

El baño ritual hallado en Israel demuestra la existencia de un “asentamiento judío” hace más de 2000 años

De acuerdo a lo publicado de manera oficial por la IAA, este hallazgo arqueológico también revela y comprueba la existencia de un asentamiento judío en esta parte del mundo hace más de 2000 años, perteneciente al período del Segundo Templo.

“La excavación del asentamiento también sacó a la luz vasijas de piedra para medir, que según la ley judía no se vuelven ritualmente impuras y que, por lo tanto, eran ampliamente utilizadas entre los judíos durante el período del Segundo Templo”, detalla el informe.

Elena Kogan-Zahavi, Maayan Margulis y Shira Lifshitz, directoras encargadas de la gigantesca excavación, coinciden en declarar que se trata del primer asentamiento judío hasta ahora conocido en esta zona. “ Los hallazgos de la excavación indican que el asentamiento fue aparentemente abandonado durante la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II d. C.” , enfatizó la IAA.

Una operación arqueológica de ingeniería excepcional. Emil Aladjem, Autoridad de Antigüedades de Israel

El gran desafío del Mikve tras haber sido hallado

Tras el hallazgo del baño ritual en Kiryat Gat, en Israel por los científicos de la Autoridad de Antigüedades de Israel, el desafío quedó en manos del Departamento de Conservación de la IAA, para lograr un traslado con el menor daño posible a la pieza gigantesca.

Para lograrlo, se necesitó de la ayuda de una enorme grúa con capacidad para levantar 300 toneladas, logrando así el traslado del Mikve que pesa 25 toneladas y mide casi 4 metros. “T ransportar el mikve al almacén de Beit Guvrin se convirtió en una operación en sí misma . Para transportar esta gran carga, se cerró la carretera al tráfico y vehículos de escolta circularon delante y detrás del camión”, puntualizó la IAA.

La excavación fue dirigida por las científicas Elena Kogan-Zahavi, Maayan Margulis y Shira Lifshitz. Emil Aladjem, Autoridad de Antigüedades de Israel

El proceso del desentierro del mikve y su traslado representó el mayor desafío pues si el baño se caía, “no había vuelta atrás”, dijo Eyal Kaho, conservador jefe de la Autoridad de Antigüedades de Israel, y agregó “ ”Si se desmorona, habremos perdido la mikve. Por lo tanto, cada detalle debe considerarse con antelación. El día antes de una operación como esta, no se duerme”.

La IAA indicó que el baño o mikve fue trasladado con éxito al Departamento de Tesoros Nacionales y se espera que tras concluir las investigaciones sea regresado a Carmei Gat para que sea expuesto al público en el barrio.