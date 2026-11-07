El adiestrador Juan Manuel Liquindoli señala que adoptar esta postura puede ser un mecanismo para evitar conflictos o por sentirse sobrepasado.

Cuando un perro se da vuelta y muestra la panza, muchas personas interpretan este gesto como una invitación a recibir caricias o una demostración de confianza. Sin embargo, Juan Manuel Liquindoli, adiestrador canino y especialista en comportamiento animal, advierte que esta postura también puede ser una señal de miedo o inseguridad.

Según explicó, es importante observar los gestos y el lenguaje corporal de cada animal antes de acercarse para darle mimos, ya que una misma conducta puede expresar emociones muy diferentes según el contexto.

¿Por qué un perro muestra la panza si no quiere recibir mimos?

Mostrar el abdomen es uno de los comportamientos que más suelen confundirse al interpretar el lenguaje corporal de los perros. Para muchos tutores, que su mascota se coloque boca arriba significa que está relajada y busca contacto físico. No obstante, Liquindoli explicó en su perfil de TikTok @filosofía.animal que esta postura tiene distintas interpretaciones.

En ese sentido, el especialista advirtió: “Lo que muchas veces interpretamos como querer mimos puede ser una señal de que nuestro perro se siente inseguro”.

Además, explicó que “mostrar la panza puede ser un pedido o exigencia de mimos, señal de confianza o juego, pero también lo podemos ver cuando un perro tiene miedo”, señaló el especialista.

El adiestrador canino aclaró que algunos animales adoptan esta posición cuando se sienten sobrepasados por una situación. En esos casos, pueden quedarse inmóviles y exponer sus zonas más vulnerables como una manera de evitar que el conflicto aumente.

Según expertos, mostrar la panza no siempre es una invitación a recibir mimos; también puede ser señal de miedo o inseguridad. Magnific

¿Cómo saber si el perro está relajado o tiene miedo?

La clave está en observar el conjunto de señales corporales y no interpretar una postura de manera aislada. De acuerdo con las explicaciones del adiestrador, el contexto, el temperamento y las experiencias previas del animal ayudan a comprender qué intenta comunicar.

Algunas señales que conviene observar son:

Movimientos relajados y mirada suave : pueden acompañar una postura de confianza y una búsqueda de afecto o juego.

Cuerpo rígido : puede indicar incomodidad o tensión frente a una situación.

Inmovilidad : si el perro deja de moverse y permanece boca arriba, podría estar intentando evitar un conflicto.

Evitación del contacto visual: junto con otras señales de tensión, puede advertir que el animal no desea interactuar.

El especialista remarcó que dos perros pueden realizar exactamente el mismo movimiento y expresar emociones opuestas. Por eso, es necesario analizar qué sucede alrededor y cómo responde cada mascota.

¿Qué recomienda Juan Manuel Liquindoli para interpretar los gestos del perro?

El educador canino sostiene que los tutores deben aprender a reconocer las preferencias y los límites de sus mascotas. En ese sentido, explicó: “Es tan importante mirar el contexto y tener en cuenta cómo es nuestro perro, qué cosas le gustan, qué cosas no le gustan”.

Esta observación permite distinguir cuándo el animal busca caricias y cuándo necesita espacio. Si muestra signos de incomodidad, lo recomendable es no forzar el contacto físico ni insistir con las caricias.

La propuesta consiste en respetar los tiempos del perro y prestar atención a su comportamiento cotidiano. De esta manera, los tutores pueden evitar situaciones de estrés y mejorar la convivencia con sus mascotas.