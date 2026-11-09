El descubrimiento amplía el conocimiento sobre las manifestaciones artísticas de las comunidades prehistóricas.

La Cova de la Font Major, situada en el municipio de l’Espluga de Francolí, en Tarragona, escondía un importante conjunto de arte rupestre paleolítico que había permanecido oculto durante miles de años. El descubrimiento histórico en España sacó a la luz 280 grabados de hace 19.000 años en una cueva que, hasta entonces, era conocida principalmente por su actividad turística.

El hallazgo supone un avance para el conocimiento de las primeras comunidades humanas que habitaron la península ibérica. Las representaciones, realizadas sobre las paredes y los bloques de piedra del interior de la cavidad, amplían el patrimonio arqueológico de Cataluña y aportan nuevas pistas sobre las expresiones artísticas y simbólicas del Paleolítico superior.

Un estudio científico documenta 280 motivos paleolíticos y 55 figuras de animales

La investigación fue realizada por especialistas del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) y de la Universitat Rovira i Virgili (URV). El trabajo, firmado por Josep Maria Vergès y Míriam Salas-Altès, se publicó el 5 de noviembre de 2026 en la revista científica internacional Antiquity.

El análisis permitió identificar 280 motivos gráficos, de los cuales 55 representan animales. Entre las figuras aparecen caballos, ciervos, bóvidos y caprinos. También destaca la representación de un oso, una especie poco habitual en el arte rupestre paleolítico, que aparece con las orejas vistas de frente y la boca ligeramente abierta.

Por la cantidad de figuras animales documentadas, la Cova de la Font Major se convirtió en el tercer conjunto de arte parietal paleolítico más importante de la fachada mediterránea de la península ibérica, por detrás de las cuevas de Ardales y La Pileta, ambas en Andalucía.

El estudio también cuestiona la idea de que el nordeste peninsular había tenido un papel secundario en las manifestaciones artísticas prehistóricas. Antes de este hallazgo, en Cataluña únicamente se conocían dos representaciones en cuevas atribuidas al Paleolítico, una de ellas con un origen todavía incierto.

La Cova de la Font Major alberga uno de los descubrimientos recientes de arte paleolítico en España. Imagen ilustrativa. Pixabay

Los grabados permanecieron ocultos en una cueva visitada por turistas durante décadas

El descubrimiento original se produjo el 30 de octubre de 2019, durante una campaña arqueológica del IPHES-CERCA dirigida por el investigador Josep Maria Vergès. Lo llamativo es que las representaciones se encontraban en un sector de la cavidad que ya había sido frecuentado durante décadas y que incluso formaba parte de un recorrido turístico.

Los grabados se concentran principalmente en las Gatoneres de Cal Palletes, una zona de galerías situada a unos 250 metros de la entrada. Allí, los investigadores localizaron representaciones en paredes y techos, especialmente sobre superficies de roca más blanda.

La dificultad para reconocerlas explica por qué pasaron inadvertidas durante tanto tiempo. Las figuras están realizadas mediante incisiones muy delicadas y requieren una iluminación adecuada desde diferentes ángulos para distinguir sus formas y relieves.

La cueva cuenta con más de 3600 metros de galerías subterráneas y abrió sus puertas al público como espacio turístico en 1993. Durante años, miles de visitantes recorrieron sus instalaciones sin advertir que algunas de sus paredes conservaban manifestaciones artísticas realizadas por comunidades prehistóricas.

La Cova de la Font Major está situada en el municipio de l’Espluga de Francolí, en Tarragona. Wikimedia Commons/ Jorge Franganillo

Qué antigüedad tienen las pinturas y por qué el hallazgo cambia la historia del arte rupestre

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es la antigüedad de las representaciones. Los especialistas señalan que, aunque todavía no se dispone de dataciones directas de los grabados, sus características estilísticas y el contexto arqueológico apuntan a que una parte importante podría pertenecer a fases anteriores al Magdaleniense, un período del Paleolítico superior.

Además, los investigadores consideran que las figuras presentan características propias que permiten distinguir una tradición gráfica mediterránea de las manifestaciones artísticas de la región francocantábrica. Esto abre nuevas posibilidades para estudiar cómo se distribuían las poblaciones humanas y qué formas de expresión simbólica desarrollaron durante la Prehistoria.

La conservación del conjunto también representa un desafío. Los grabados se encuentran sobre superficies especialmente frágiles, por lo que su acceso directo debe limitarse para evitar daños. El Ayuntamiento de l’Espluga de Francolí presentó un proyecto de musealización que contempla reproducir a escala real una parte de las galerías mediante escaneos de alta resolución y fotografías, de manera que los visitantes puedan conocer las representaciones sin poner en peligro los originales.

Por su importancia arqueológica, el Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya también inició en marzo de 2026 el expediente para declarar la Cova de la Font Major como Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN), en la categoría de zona arqueológica.