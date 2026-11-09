Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Etruria Meridional

Un equipo de arqueólogos descubrió nuevos vestigios de la civilización etrusca en una necrópolis situada a unos 35 kilómetros de Roma, Italia. El hallazgo se produjo durante una intervención de urgencia para investigar y estabilizar varias tumbas de Monte Abatone, en la localidad de Cerveteri, que presentaban derrumbes y problemas estructurales.

Las excavaciones permitieron recuperar cámaras funerarias con parte de sus bóvedas originales, tronos esculpidos directamente en la roca volcánica y restos de pintura roja sobre las paredes. Los especialistas también encontraron una vasija de cerámica casi intacta, decorada con figuras de animales y detalles rojizos, que será restaurada antes de su exposición pública.

La Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de la Etruria Meridional, dependiente del Ministerio de Cultura italiano, informó que los trabajos comenzaron por la necesidad de proteger las estructuras deterioradas. Sin embargo, la retirada de los materiales acumulados en los accesos permitió identificar elementos arquitectónicos y decorativos que hasta ahora no habían sido documentados.

¿Qué encontraron los arqueólogos en las tumbas etruscas cerca de Roma?

Uno de los descubrimientos más destacados fue una serie de tronos tallados directamente en la toba volcánica, una roca característica de la región. Estas estructuras formaban parte del mobiliario funerario y reproducían elementos propios de las viviendas de la época.

Las tumbas de Monte Abatone. Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Etruria Meridional

En la civilización etrusca, algunas tumbas imitaban los espacios domésticos mediante camas, bancos y asientos esculpidos en piedra. Esta disposición permitía representar simbólicamente el lugar de descanso de los difuntos y reflejaba aspectos de las creencias funerarias y de la posición social de sus ocupantes.

Los investigadores también identificaron una cámara que conserva buena parte de su bóveda original y otra con extensas superficies de pigmento rojo. Estos restos pictóricos resultan especialmente importantes porque permiten reconstruir la apariencia que tenían los espacios funerarios antes de su deterioro.

¿Por qué es importante el descubrimiento de una vasija casi intacta en la necrópolis?

Entre los objetos recuperados destaca una vasija de tipo stamnoide, conservada prácticamente en su totalidad, cuya superficie presenta animales grabados y detalles pintados de rojo. Su forma recuerda a los recipientes antiguos de cuerpo ancho que se utilizaban para almacenar o servir líquidos.

La vasija, casi intacta. Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Etruria Meridional

La pieza constituye uno de los hallazgos más relevantes de la intervención debido a su estado de conservación. Los especialistas deberán completar los trabajos de limpieza, restauración y análisis antes de determinar con mayor precisión su antigüedad, sus técnicas de fabricación y su función original.

El descubrimiento adquiere mayor importancia porque las tumbas de Monte Abatone habían sufrido excavaciones clandestinas que alteraron su contexto arqueológico y provocaron la desaparición de parte de sus ajuares funerarios. A pesar de estos daños, los investigadores consiguieron recuperar materiales que permanecían en el interior.

La vasija, casi intacta. Ministerio de Cultura - Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de Etruria Meridional

La necrópolis pertenece al entorno funerario de la antigua Caere, uno de los principales centros de la civilización etrusca. Las nuevas evidencias permitirán profundizar en el conocimiento de sus prácticas funerarias, su arquitectura y su organización social. Las tumbas intervenidas ya fueron documentadas y estabilizadas, mientras que los objetos recuperados permanecen bajo estudio.