Identifican una nueva especie de felino en Bolivia gracias al análisis de ADN: el Leopardus tilcayo, que habita en las Yungas.

Una nueva especie de felino fue identificada por la ciencia después de que una familia de Bolivia creyera que criaba a un gato doméstico. El animal, llamado Leopardus tilcayo, habita los Yungas bolivianas y presenta características genéticas que lo distinguen de otros felinos silvestres de Sudamérica.

Su reconocimiento, publicado en la revista científica Current Biology, representa la primera descripción formal de una nueva especie viva de felino en más de un siglo. Los investigadores todavía estudian su distribución, comportamiento y necesidades de conservación.

¿Cómo descubrieron que era una nueva especie de felino?

La historia comenzó en 2017, cuando un hombre encontró un pequeño felino cerca de un bosque en Bolivia y lo llevó a su casa, convencido de que era un gato doméstico. Sin embargo, aproximadamente un año después, advirtió que el animal tenía características y comportamientos diferentes, por lo que decidió entregarlo al refugio de fauna silvestre Senda Verde.

Allí, la bióloga Paola Nogales-Ascarrunz examinó al ejemplar y sospechó que podía tratarse de un felino diferente de los que ya estaban registrados.

En un primer momento, los investigadores creyeron que pertenecía a una especie conocida, pero los estudios genéticos revelaron una identidad distinta, según la investigación publicada el 17 de septiembre de 2026.

La bióloga boliviana Paola Nogales-Ascarrunz conoció al animal y advirtió que tenía características físicas diferentes de las de otros felinos de la región.

¿Cómo es el gato Leopardus tilcayo y dónde vive?

El tilcayo es un pequeño felino silvestre de los bosques nubosos de las Yungas bolivianas, en la vertiente oriental de los Andes. Su nombre científico es Leopardus tilcayo, mientras que su denominación común proviene de una palabra utilizada tradicionalmente por las comunidades locales.

Según la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el animal presenta las siguientes características:

Mide entre 42,5 y 50,5 centímetros de cabeza a cuerpo

Su cola alcanza entre 25 y 26,5 centímetros

Tiene un pelaje marrón claro con manchas oscuras irregulares, conocidas como rosetas

Es más pequeño que un gato doméstico promedio.

En el caso del ejemplar que protagonizó el descubrimiento pesa alrededor de 1,4 kilos. Sin embargo, todavía se necesita estudiar más individuos para conocer la variación de tamaño y peso dentro de la especie.

¿Qué reveló el análisis de ADN sobre el nuevo felino?

Los investigadores analizaron los genomas completos de 38 ejemplares del género Leopardus, incluidos ocho especímenes históricos conservados en museos.

Los resultados confirmaron que los gatos tigre sudamericanos, que durante mucho tiempo fueron considerados un único grupo, comprenden cinco especies genéticamente distintas. Una de ellas es el tilcayo, cuyo linaje evolutivo se separó del de otros gatos tigre hace aproximadamente 1,4 millones de años.

El estudio también identificó una nueva subespecie en los Yungas de Perú, denominada Leopardus tigrinus antisuyo.

La investigación demuestra que las diferencias entre algunos felinos silvestres no siempre pueden reconocerse a simple vista. En estos casos, la genética permite identificar especies que permanecieron sin una clasificación científica propia durante mucho tiempo.

¿Qué se sabe sobre su comportamiento y alimentación?

Todavía existe información limitada sobre la biología del tilcayo. Los investigadores utilizan cámaras trampa para estudiar sus hábitos y conocer mejor su distribución en los bosques de Bolivia.

Los registros obtenidos hasta ahora sugieren que podría ser principalmente nocturno. Además, restos de pequeños roedores encontrados en muestras de excrementos indican que estos animales forman parte de su alimentación.

No obstante, los científicos advierten que todavía cuentan con pocos ejemplares y registros para establecer conclusiones definitivas sobre su comportamiento, reproducción y dieta.