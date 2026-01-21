El Banco del Bienestar realizará durante el miércoles 21 y jueves 22 de enero los depósitos correspondientes a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.

Aquellos jubilados que se encuentren inscritos para cobrar este apoyo económico y quieran saber en qué fecha se les acreditará el dinero, deberán tomar nota de los siguientes detalles.

Pensión Bienestar: ¿hasta qué fecha se realizarán transferencias?

A comienzos del corriente mes, el Banco del Bienestar difundió el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, que corresponde al primer bimestre del 2026.

El Banco del Bienestar entregará una suma de dinero única a ciertos jubilados del territorio azteca. (Foto: Archivo)

Tal como acostumbra a llevar a cabo, los depósitos de dinero se realizan en el transcurso del primer mes comprendido en el bimestre.

De acuerdo a la información que difundió la entidad bancaria encargada de acreditar los montos, las últimas transferencias se realizarán el próximo miércoles 28 de enero.

¿Quiénes cobran el miércoles 21 y el jueves 22 de enero?

Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos que lleva a cabo el Banco del Bienestar, se organiza por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su primer apellido.

De esta manera, los jubilados que cobrarán la Pensión Bienestar el miércoles 21 y el jueves 22 de enero serán aquellos cuyos apellidos comiencen con las siguientes letras:

Miércoles 21 de enero: letras P y Q.

Jueves 22 de enero: letra R.

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, les comunicamos que del 5 al 28 de enero recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre… pic.twitter.com/xpfOFEpJOk — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) January 5, 2026

¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar que asigna el Gobierno de México a los sectores de la población que más lo necesiten, enlista una serie de condiciones que son necesarias cumplir. En el caso de los adultos mayores, se requiere: