El Banco del Bienestar realizará durante el miércoles 21 y jueves 22 de enero los depósitos correspondientes a la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores.
Aquellos jubilados que se encuentren inscritos para cobrar este apoyo económico y quieran saber en qué fecha se les acreditará el dinero, deberán tomar nota de los siguientes detalles.
Pensión Bienestar: ¿hasta qué fecha se realizarán transferencias?
A comienzos del corriente mes, el Banco del Bienestar difundió el calendario de pagos de la Pensión Bienestar, que corresponde al primer bimestre del 2026.
Tal como acostumbra a llevar a cabo, los depósitos de dinero se realizan en el transcurso del primer mes comprendido en el bimestre.
De acuerdo a la información que difundió la entidad bancaria encargada de acreditar los montos, las últimas transferencias se realizarán el próximo miércoles 28 de enero.
¿Quiénes cobran el miércoles 21 y el jueves 22 de enero?
Cabe recordar que el esquema de dispersión de recursos que lleva a cabo el Banco del Bienestar, se organiza por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario tiene asignada una fecha de cobro según la letra inicial de su primer apellido.
De esta manera, los jubilados que cobrarán la Pensión Bienestar el miércoles 21 y el jueves 22 de enero serán aquellos cuyos apellidos comiencen con las siguientes letras:
- Miércoles 21 de enero: letras P y Q.
- Jueves 22 de enero: letra R.
¿Cuáles son los requisitos para cobrar la Pensión Bienestar?
La Pensión Bienestar que asigna el Gobierno de México a los sectores de la población que más lo necesiten, enlista una serie de condiciones que son necesarias cumplir. En el caso de los adultos mayores, se requiere:
- Tener 65 años o más.
- Presentar acta de nacimiento.
- Identificación oficial vigente: Credencial para votar, pasaporte vigente, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) u otros documentos que acrediten identidad expedidos por la autoridad correspondiente.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio no mayor a seis meses o constancia de residencia de la autoridad local.
- Télefono de contacto celular y de casa.
- Monto de dinero que cobran: 6,400 pesos