El Gobierno mexicano ha implementado un apoyo económico destinado a los ciudadanos que enfrentan dificultades en la administración de sus gastos cotidianos, el cual también proporciona asistencia en el ámbito educativo.
Este apoyo se materializa a través de la Beca Rita Cetina, un programa social que opera bajo la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
El programa permite a padres, madres o tutores de hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria recibir un monto específico de dinero cada dos meses.
¿Cómo se gestiona la distribución de recursos?
El monto otorgado asciende a los 1,900 pesos bimestrales. Además, se destina una cantidad adicional a todos los familiares que tengan más de un hijo cursando en una secundaria pública.
Por cada uno de ellos, se recibirán 700 pesos adicionales. Por ejemplo, aquellos que tengan dos hijos verán acreditado en sus cuentas un total de 2,600 pesos; en caso de tener tres, la suma será de 3,300 pesos y así sucesivamente.
Los 5 documentos esenciales para una presentación efectiva
En este contexto, al momento de habilitarse el proceso de inscripción, será imperativo cumplir con los requisitos establecidos para poder participar. Entre estos requisitos se incluyen la presentación de cinco documentos:
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Identificación oficial digitalizada
- Comprobante de domicilio digitalizado
- CURP de la madre, padre o tutor.
- CURP de los estudiantes que se vayan a inscribir.
- Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor.
- Comprobante de domicilio.