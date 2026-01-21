Infonavit repartirá más de 160,000 pesos a todos los trabajadores con Afore

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) mantiene activo un programa de financiamiento que permite a los trabajadores acceder hasta 163,030 pesos sin dejar su vivienda como garantía. El crédito Mejoravit Solo para Ti representa una alternativa para quienes desean mejorar su hogar con condiciones favorables.

Esta opción financiera está diseñada para remodelaciones, ampliaciones o reparaciones del hogar, utilizando como base el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda del trabajador. La única condición es contar con Afore y cumplir requisitos específicos que garantizan la viabilidad del crédito.

Cuáles son los montos máximos de crédito y las tasas de interés

El programa ofrece recursos desde 10,000 hasta 163,030.21 pesos, aunque el monto otorgado no puede superar el 90% del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda del derechohabiente. Esta limitante asegura que el financiamiento se ajuste a la capacidad real de cada trabajador.

Las tasas de interés son fijas y varían según la cantidad solicitada:

para créditos hasta 41,273.47 pesos se aplica una tasa anual del 10%

para montos superiores tienen una tasa del 11% anual.

Esta estructura permite a los solicitantes planificar sus pagos de forma predecible y sin sorpresas.

Una ventaja significativa es que la vivienda no se compromete como garantía, ofreciendo mayor seguridad al trabajador. Los recursos deben aplicarse en un plazo máximo de nueve meses posteriores a la autorización del crédito.

Requisitos indispensables para obtener el financiamiento

Para acceder al crédito Mejoravit, el trabajador debe ser derechohabiente con relación laboral vigente y estar registrado en una Afore con datos biométricos actualizados. Además, es obligatorio autorizar la consulta en buró de crédito y no tener un crédito activo con el Infonavit.

El inmueble a mejorar debe ser habitado por el solicitante o pertenecer a familiares cercanos. Existe también una restricción de edad: la suma de la edad del trabajador más el plazo del crédito no puede superar 70 años en hombres ni 75 en mujeres.

Infonavit otorga créditos de hasta 160,000 para refacciones en el hogar.

El trámite inicia en Mi Cuenta Infonavit, donde se verifica la elegibilidad y el monto disponible. Posteriormente, el trabajador debe elaborar un proyecto y presupuesto detallado de las obras a realizar, lo cual forma parte esencial del proceso de aprobación.

La documentación requerida incluye:

identificación oficial

acta de nacimiento

CURP

RFC

comprobante de domicilio

estado de cuenta bancario

formatos descargados de la plataforma oficial.

El proceso puede realizarse de manera presencial en un Centro de Servicio Infonavit (CESI) o completamente en línea.