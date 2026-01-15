El Banco del Bienestar explicó quiénes serán los beneficiarios que recibirán el pago en el inicio del 2026, y qué hacer en caso de que el depósito no se refleje en la fecha prevista.

El Banco del Bienestar confirmó nuevos depósitos de 6,400 pesos para los beneficiarios de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El apoyo corresponde al pago bimestral y se entregará conforme al calendario oficial.

La dispersión de los recursos se realizará de manera escalonada y por orden alfabético, una modalidad que busca evitar aglomeraciones y garantizar una entrega ordenada en todo el país.

Quiénes recibirán el depósito de 6,400 pesos en 2026

El apoyo económico está dirigido a las personas adultas mayores que cumplan con el requisito principal de tener 65 años o más. Además, deben estar inscritas correctamente en el padrón oficial de la Pensión del Bienestar .

Quienes ya forman parte del programa y cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar no necesitan realizar ningún trámite adicional. El depósito se realiza de forma automática en la cuenta asignada.

Este apoyo es universal y no depende de otros ingresos, pensiones o apoyos sociales que reciba el beneficiario.

Cómo será el calendario de pagos del Banco del Bienestar

A: lunes 5 de enero

B: martes 6 de enero

C: miércoles 7 y jueves 8 de enero

D, E y F: viernes 9 de enero

G: lunes 12 y martes 13 de enero

H, I, J y K: miércoles 14 de enero

L: jueves 15 de enero

M: viernes 16 y lunes 19 de enero

N, Ñ y O: martes 20 de enero

P y Q: miércoles 21 de enero

R: jueves 22 y viernes 23 de enero

S: lunes 26 de enero

T, U y V: martes 27 de enero

W, X, Y y Z: miércoles 28 de enero

Pensiones del Bienestar: qué hacer si no recibiste tu pago