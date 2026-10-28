En esta noticia Evita especular

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), refirió que “es una mala idea” imponer cuotas compensatorias y medidas restrictivas al comercio agropecuario entre México y Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. Cortesía Secretaría de Economía

Como ejemplo puso el jitomate, que actualmente tiene una cuota compensatoria “arbitraria” de 17% y, si bien redujo las exportaciones mexicanas, la producción de Florida no ganó terreno, sino que el mercado fue absorbido por países como Canadá o Guatemala. “O sea, ni siquiera funcionó para lo que querían”.

En este mismo sentido, refirió que el consumidor estadounidense pagó los platos rotos con precios más altos de este insumo y ahora solicitan jitomate mexicano, debido a los precios y el sabor del producto.

El funcionario recordó que México es el principal importador de granos desde la Unión Americana, a lo que se suman grandes cantidades de importación de pollo y carne de cerdo, mientras que el país es un gran exportador de ganado.

A esto se suman las restricciones a la exportación de la fresa, donde el Gobierno de Estados Unidos impuso cuotas compensatorias preventivas de 4.83% en promedio, alegando prácticas anticompetitivas, por lo que el funcionario espera un resultado similar.

“Nosotros tenemos investigaciones antidumping con el cerdo, el pollo, y a lo que vas a ir, si esto sigue ese camino, sería que estemos recibiendo o teniendo cuotas compensatorias a ambos países y vamos a perjudicar a quienes producen y al consumidor. Por eso pensamos que no es buena idea. Es lo que hemos dicho en la mesa con muchos argumentos”, dijo el funcionario.

Evita especular

Marcelo Ebrard no quiso adelantar detalles sobre el desenlace de los aranceles implementados después de las elecciones intermedias del próximo martes en Estados Unidos para evitar especulaciones.

“Yo creo que en general tenemos que persuadir de que tratar de modificar o sacar ventaja de este comercio que tenemos organizado”, mencionó.