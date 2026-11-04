La legislación establece un aguinaldo mínimo equivalente a 15 días de salario por cada año trabajado. No obstante, algunas empresas ofrecen una cantidad mayor como beneficio adicional.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), las personas que mantienen una relación laboral subordinada tienen derecho a recibir el aguinaldo. En esta línea, el artículo 87 de esta normativa establece los plazos legales para el pago de esta prestación.

En el caso de los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), serán de los primeros en recibirlo. Según el calendario previsto, la primera parte se entregará durante la primera quincena de noviembre.

El aguinaldo solo está sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando supera el equivalente a 30 días de salario mínimo. Shutterstock

Por otro lado, para los empleados del sector privado, el panorama es distinto.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo 2026?

La Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores deben recibir un aguinaldo anual, cuyo importe mínimo equivale a 15 días de salario y debe pagarse antes del 20 de diciembre.

Aquellas personas que no hayan cumplido un año de antigüedad también tienen derecho a esta prestación. En esos casos, deberán recibir el monto proporcional al tiempo que hayan trabajado, independientemente de que continúen o no en la empresa al momento de realizarse el pago.

El aguinaldo alcanza a distintos tipos de trabajadores, entre ellos:

Empleados de base

De confianza

De planta

Sindicalizados

Eventuales

Contratados por obra o tiempo determinado

Comisionistas

Agentes de comercio

Vendedores

El beneficio alcanza a todos aquellos que su relación laboral esté contemplada en la Ley Federal del Trabajo.

Aquellos contratados bajo el esquema de honorarios también pueden tener derecho a cobrar aguinaldo, siempre que existan elementos que demuestren que, en realidad, mantienen una relación laboral subordinada con quien las contrata.

Esto puede comprobarse cuando el trabajador:

Cumple un horario establecido Recibe instrucciones o supervisión directa Presta sus servicios exclusivamente para un mismo empleador

Si estas condiciones no se presentan, no necesariamente existe la obligación de pagar esta prestación.

Por otra parte, quienes hayan trabajado menos de un año también deben recibir el pago correspondiente. En estos casos, el empleador está obligado a entregar el monto proporcional al tiempo efectivamente trabajado, incluso si la persona ya dejó de prestar servicios en esa empresa o cambió de empleo antes de la fecha de pago.

¿Cómo calcular el aguinaldo?

Para calcular cuánto dinero se cobrará de aguinaldo, debes considerar el salario mensual y la cantidad de días que el empleador reconoce por esta prestación.

Si trabajaste durante los doce meses del año y la empresa otorga el mínimo legal de 15 días, debes tener en cuenta los siguientes pasos:

Dividir el sueldo mensual entre 30 para conocer cuánto ganas por día Multiplicar ese resultado por 15 ¡Listo! La cifra final representa el importe mínimo que te corresponde cobrar

Si el contrato contempla una cantidad mayor de días de aguinaldo, el cálculo se realiza de la misma manera, pero multiplicando el salario diario por el número de días que ofrece la empresa.

En cambio, si no completaste un año de trabajo, el pago se calcula de forma proporcional al tiempo que permaneciste en la compañía o dependencia.