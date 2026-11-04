Un Boeing 737-800 de Garuda Indonesia despega del aeropuerto Adi Soemarmo, en Java Central, en junio de 2025. El modelo está entre los 737 NG alcanzados por la directiva de la FAA, que rige solo para aviones con matrícula estadounidense. Imagen ilustrativa.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó inspeccionar 1.987 aviones Boeing 737 NG tras recibir reportes de oscilaciones de cabeceo en pleno vuelo. El organismo atribuye esos movimientos a una holgura excesiva en el estabilizador horizontal de la cola, una pieza que, si el desgaste no se corrige, puede derivar en una vibración peligrosa y en la pérdida de control del avión.

Varios operadores informaron de que los aparatos se movían de arriba abajo durante el vuelo. La medida alcanza a las aeronaves con matrícula estadounidense.

Qué ordenó la FAA y a qué aviones Boeing 737 alcanza

La directiva de aeronavegabilidad AD 2026-20-14 se publicó el 19 de octubre de 2026 en el Federal Register y entrará en vigor el 23 de noviembre. La FAA había presentado la propuesta en enero de 2026, según detalló Hispaviación.

La orden abarca los modelos 737-600, -700, -700C, -800, -900 y -900ER, que forman la familia Next Generation. Quedan fuera los 737 MAX. La agencia estima en 1.987 las unidades registradas en el país que deberán cumplirla.

Por qué los Boeing 737 se movían de arriba abajo en pleno vuelo

La directiva nació de los reportes de varios operadores sobre eventos de oscilación de cabeceo, es decir, movimientos de la nariz del avión hacia arriba y hacia abajo. El texto de la FAA atribuye esos episodios a una holgura excesiva en el estabilizador horizontal.

El estabilizador horizontal, ubicado en la cola, regula la inclinación del avión hacia arriba o hacia abajo. Pivota sobre dos bisagras y se posiciona mediante un husillo de elevación, conocido en inglés como jackscrew. Cuando esas piezas se desgastan, aumenta el juego libre.

Si esa condición no se corrige, advierte la FAA, podría producirse un fenómeno de flameo (flutter), que puede provocar la pérdida de control del avión. La agencia no reveló cuántos incidentes hubo, cuándo ocurrieron ni qué aerolíneas los comunicaron.

Cómo es la inspección que deberán hacer las aerolíneas

Los operadores tendrán que medir el juego libre en las bisagras de pivote izquierda y derecha del estabilizador y en el husillo de elevación, siguiendo el boletín de Boeing 737-55A1104 RB, fechado el 12 de junio de 2025. Dependiendo de los resultados, deberán repetir las mediciones a intervalos fijos, reparar las piezas o reemplazarlas. Después de una reparación, una nueva inspección tiene que confirmar que el juego libre está dentro de los límites antes de que el avión vuelva a operar.

La FAA mantuvo el plazo inicial de 12 meses y rechazó la propuesta de Canadian North de extenderlo a 36, para hacerlo coincidir con sus revisiones mayores.

Cuánto cuesta la inspección y qué pidieron las aerolíneas

La FAA calcula que cada medición lleva unas 6 horas de trabajo y cuesta 510 dólares por avión, lo que suma más de 1 millón de dólares en la flota estadounidense, de acuerdo con Simple Flying. El cálculo no incluye el reemplazo de piezas, porque la agencia no dispone de precios definitivos.

Durante el período de comentarios, United Airlines, con más de 300 aviones afectados, pidió intervalos más largos entre las inspecciones repetidas. Alaska Airlines solicitó reparar las piezas desgastadas sin controles intermedios. La FAA rechazó ambos pedidos, con el argumento de que el juego libre debe vigilarse tanto en piezas originales como en reparadas o nuevas, aunque permitió adelantar el control intermedio y completar las reparaciones en el mismo período de mantenimiento.

Cuántos Boeing 737 NG hay en el mundo y qué pasa fuera de Estados Unidos

La directiva rige solo para los aviones con matrícula estadounidense, y cada país decidirá si exige controles similares para los suyos. Hay más de 5.160 737 NG en servicio en el mundo, y Boeing entregó más de 7.000 unidades de esta generación entre 1997 y enero de 2020.

Entre los grandes operadores figuran Southwest Airlines, el mayor de la familia 737 con más de 800 aviones, y Ryanair, con más de 400 737 NG.

La FAA ya había pedido revisiones masivas de esta generación. En 2019, unas grietas en una estructura conocida como “pickle fork” la llevaron a ordenar inspecciones de los 737 NG registrados en territorio estadounidense, y decenas de aviones quedaron en tierra en distintos países.