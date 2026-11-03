El Gobierno oficializó que todas las personas que trabajan en casas su puesto de trabajo se debe llamar "trabajadores del hogar" de manera oficial y formal.

En sincronía con la Ley Federal del Trabajo, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México emitieron el decálogo del trabajo del hogar. Con esta guía o tips que impartió el Gobierno de México, las autoridades apuntan a brindar información sencilla y fácil de interpretar a todas las personas que trabajan en casas y que pueden llegar a verse vulnerados en sus derechos.

Pasando desde lo más simple como por ejemplo, cuál es el nombre oficial por el cual se deben identificar los trabajadores de este rubro, pasando por documentación y derechos de acceso a la salud hasta qué ocurre cuando se puede y cómo contratar menores de edad.

Los trabajadores del hogar pueden también ver sus aportes legales ante el IMSS e INFONAVIT. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Decálogo del Trabajador del Hogar: reglas básicas que deben cumplir los patrones

La información va para patrones y empleados que trabajan en casas: “Con la regulación del Trabajo del Hogar nos cuidamos todas y todos”, señaló la Secretaría de Trabajo.

La forma de dirigirse a mi trabajo: El nombre correcto de mi empleo es persona trabajadora del hogar. El trabajo del hogar no es una “ayuda”: Mi trabajo es un empleo de verdad. Requiere de mi esfuerzo, mi organización y mi cuidado al igual que cualquier otro trabajo. Mi trabajo es digno: Mi trabajo vale mucho y merece el mismo respeto que cualquier otra profesión. Bienestar para el hogar: Mi trabajo ayuda a que las familias vivan en un lugar limpio, seguro y saludable. Papeles en orden: Un contrato por escrito y un pago justo me protegen contra los abusos Trato con respeto: Merezco que me hablen con cortesía, sin diferencias y que me llamen siempre por mi nombre propio o como más me guste. Lugar seguro: Tengo derecho a trabajar en un lugar sin insultos, sin malos tratos y donde nos respetemosmutuamente. Tengo derechos completos: Por ley, tengo derecho a Seguro Social (IMSS) , aportaciones de vivienda, vacaciones pagadas, aguinaldo y un horario de trabajo justo. Paga justa: Recibir un salario y trato justo me ayuda a salir adelante y a mi familia también. Cuidado de niñas, niños y adolescentes (NNA): Está prohibido que trabajen niños y niñas menores de 15 años. Si Tienes entre 15 y 17 años, sus patrones deben cuidar que sigan estudiando y que no sufran.

El Gobierno definió que las personas que trabajan en casas, su puesto debe nombrarse como "trabajadores del hogar". Secretaría de Trabajo México

¿Cómo saber si tu patrón paga los aportes de ley?

Entidades como el IMSS e Infonavit cuentan con canales de atención para que cada empleado pueda consultar si cuenta o no con la documentación en regla por parte de la empresa o patrón que lo contrató de forma legal.

Seguro Social (IMSS) y Salario Cotizado:

Constancia de Semanas Cotizadas: Consultable en la app IMSS Digital o en el portal web; muestra historial laboral, patrón actual y salario diario registrado.

Reporte Personalizado de Asegurados (RPA): Permite verificar mes a mes las aportaciones patronales, el salario base de cotización y los días laborados.

Mi Cuenta IMSS: Valida tus datos vigentes de afiliación ingresando tu CURP y correo electrónico.

Aportaciones de Vivienda (Infonavit):

Mi Espacio Infonavit: Acceso mediante tu Número de Seguridad Social (NSS) y CURP.

Estado de Cuenta: Revisa que el patrón realice puntualmente las aportaciones bimestrales del 5% a tu subcuenta de vivienda y verifica el saldo acumulado.

Por otro lado, la LFT regula en su artículo 22 que “Los mayores de quince años pueden prestar libremente sus servicios con las limitaciones establecidas en esta Ley”, en el caso de los jóvenes mayores de 15 y menores de 16 años pueden trabajar con “autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que pertenezcan, de la Junta de Conciliación y Arbitraje, del Inspector del Trabajo o de la Autoridad Política”.