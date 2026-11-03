La Universidad de Florida, mediante su programa IFAS Extension, explica que el vinagre diluido puede ayudar a eliminar depósitos de óxido o cal en el exterior de las ventanas.

La limpieza de las ventanas puede convertirse en una tarea complicada cuando aparecen manchas y depósitos que permanecen sobre el cristal. Para atender este problema, existen alternativas domésticas que utilizan ingredientes habituales y que cuentan con recomendaciones de instituciones universitarias.

La Universidad de Florida, a través de su programa IFAS Extension, publicó una guía sobre alternativas a productos domésticos potencialmente peligrosos.

El documento incluye distintas opciones para la limpieza del hogar y explica cómo aprovechar el vinagre en determinadas superficies.

¿Para qué sirve mezclar vinagre y agua para limpiar las ventanas?

El vinagre puede utilizarse para la limpieza de vidrios, pero también para tratar determinados depósitos minerales.

En su publicación Hazardous Household Substances: Alternatives That Are Relatively Free of Toxic Effects, UF/IFAS Extension señala que el vinagre sin diluir o el jugo de limón aplicado sobre manchas de óxido o depósitos de agua dura puede atenuarlas e incluso eliminarlas.

La institución aclara que, en algunos casos, estas alternativas pueden requerir más esfuerzo para conseguir el resultado deseado. Por eso, su recomendación no implica que todas las manchas desaparezcan automáticamente.

¿Cuándo conviene utilizar vinagre en las ventanas?

La guía de UF/IFAS Extension contempla el uso de vinagre para tratar residuos específicos en el exterior de las ventanas. Entre las indicaciones se encuentra una preparación con 1 taza de vinagre, media taza de amoníaco y un cuarto de taza de fécula de maíz, que puede utilizarse para eliminar depósitos de óxido o cal.

Para considerar esta alternativa, es importante distinguir los usos que contempla la publicación:

Limpieza general de vidrios: puede recurrirse a soluciones de limpieza habituales.

Manchas de óxido o depósitos de agua dura: el vinagre puede ayudar a atenuarlos.

Depósitos de cal en el exterior: la guía incluye una preparación específica con vinagre, amoníaco y fécula de maíz.