El FOVISSSTE presentó sus nuevos créditos en pesos para compara de casa con pocos requisitos.

En esta noticia Requisitos mínimos y beneficios más importantes de los nuevos créditos en pesos del FOVISSSTE

El Gobierno de México, por medio del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, FOVISSSTE, marcó un antes y un después en el formato de créditos para vivienda.

En octubre pasado, Jabnely Maldonado, titular del FOVISSSTE presentó en el Foro Mi Vivienda Coparmex CDMX 2026 la nueva modalidad de créditos en pesos y de mayor accesibilidad para más mexicanos que buscan tener su casa propia con cuotas fijas.

De esta forma, Jabnely Maldonado le dijo adiós a los créditos en UMAs y presentó oficialmente los requisitos mínimos y las características principales de los nuevos créditos para casa propia del FOVISSSTE. “Hay dos cosas importantes que a mí me gustaría resaltar para el Programa de Crédito del FOVISSSTE: se van las UMAs y dos, no vuelve a haber créditos en UMAs”, subrayó la funcionaria.

Los créditos en pesos del FOVISSSTE se pueden adquirir si ganas entre 1 y 3 salarios mínimos con cuotas e interés fijo. FOVISSSTE

Requisitos mínimos y beneficios más importantes de los nuevos créditos en pesos del FOVISSSTE

La vocal ejecutiva del FOVISSSTE, Jabnely Maldonado, presentó en el Foro Mi Vivienda Coparmex CDMX 2026 el nuevo esquema del Programa de Vivienda para el Bienestar.

Con la iniciativa impulsada desde el Ejecutivo, se busca dar certeza financiera a las personas trabajadoras al servicio del Estado con menores ingresos, sustituyendo de forma definitiva los créditos en UMAs por un modelo transparente en pesos sin incrementos anuales impredecibles.

El financiamiento tendrá tasa y pagos fijos, así como un plazo contractual de 30 años. Contempla un monto para adquirir vivienda de 627 mil pesos. FOVISSSTE

Dirigido a trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

El crédito se otorga completamente en pesos con pagos fijos y tasa fija, eliminando las actualizaciones anuales de febrero por inflación o ajuste de UMA.

La tasa de interés va del 3.6% al 8.5% , establecida en función del nivel de ingresos del acreditado.

Tiene un plazo contractual de 30 años y aplica un descuento equivalente al 30% del salario bruto del trabajador.

Se considera un monto de 627,000 para la compra de vivienda (dirigido al rango de 1 a 2 salarios mínimos), el cual contempla también la cuota de mantenimiento de la vivienda.

Las aportaciones patronales de la dependencia empleadora se destinan como pagos adicionales directos al crédito durante toda su vigencia.

Se contempla la construcción y entrega de 100 mil viviendas dirigidas a la población trabajadora de menores ingresos.

“A partir de estos diseños que hemos trabajado para saldar una deuda y para darles certeza de que no hay letras chiquitas, que no te sorprenda una actualización de pago cada febrero y, sobre todo, dar la garantía y la transparencia de lo que se va a pagar. Eso nos importa muchísimo”, detalló Maldonado.