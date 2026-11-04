Margaret Howe Lovatt participó en los años 60 en un experimento financiado en parte por la NASA para enseñar a un delfín llamado Peter a comunicarse con humanos, y llegó a vivir con él en una casa inundada durante unas diez semanas.

Peter comenzó a mostrar conductas sexuales durante las sesiones y Lovatt decidió estimularlo manualmente para evitar que esas interrupciones afectaran el trabajo; ella aclaró que no lo consideraba una conducta sexual de su parte. El proyecto perdió financiación, Peter fue trasladado a Miami y murió pocas semanas después.

Quién era Margaret Howe Lovatt y por qué la NASA financió un experimento con delfines

Margaret Howe, que más tarde sería Margaret Howe Lovatt, nació en 1942 en St. Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. No tenía formación científica cuando llegó al laboratorio, según Wikipedia. El centro de investigación pertenecía al neurocientífico John C. Lilly, que construía un laboratorio con fondos de la NASA y de la Armada de Estados Unidos.

El objetivo era comunicarse con delfines, y el interés de la agencia espacial estaba vinculado con la posibilidad de que esas técnicas sirvieran algún día para hablar con vida extraterrestre. El laboratorio de delfines de St. Thomas lo dirigía Gregory Bateson, que dejó a Lovatt observar el comportamiento de los animales y quedó impresionado por su entusiasmo, según la misma fuente.

Lilly construyó un edificio con espacios inundados de agua de mar, conocido como Dolphinarium, que ya funcionaba en 1964. Tres delfines vivían allí: dos hembras, Sissy y Pamela, y un macho joven, Peter. Como Lilly viajaba con frecuencia, encargó a Lovatt el entrenamiento de los animales.

Cómo fue la convivencia con Peter en la casa inundada

En 1965, Lovatt, que tenía entonces 23 años, vivió aislada durante unas diez semanas con Peter. El proyecto completo se extendió durante alrededor de dos años.

Lovatt trató de enseñarle a hablar con un método parecido al que usa una madre con un niño: hablaba despacio y variaba el tono de voz. Daba dos lecciones por día e intentaba que Peter dijera “Hello Margaret”. La letra “m” resultó especialmente difícil porque producía burbujas en el agua. Peter nunca aprendió a hablar inglés.

John C. Lilly (derecha), junto a Allen Ginsberg y Timothy Leary, en una foto de 1991. Lilly dirigió el laboratorio donde se realizó el experimento. Gregory “Slobirdr” Smith / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Qué pasó cuando Peter comenzó a mostrar conductas sexuales durante las lecciones

Peter era un adolescente y sus impulsos sexuales interrumpían las clases. Llevarlo a la piscina del piso inferior, donde estaban las dos hembras, resultaba complicado y consumía demasiado tiempo. Lovatt decidió entonces estimularlo manualmente.

En el documental de 2014 que recogió su testimonio, ella explicó que la conducta fue sexual por parte de Peter y no por parte suya, y la describió como sensual en todo caso. Agregó que el vínculo se hizo más cercano porque las lecciones ya no tenían que detenerse. El veterinario Andy Williamson afirmó que el delfín estaba perdidamente enamorado de ella.

Los experimentos de John Lilly con LSD en otros delfines

Mientras Lovatt convivía con Peter, Lilly también experimentaba con LSD. Desde 1964 administró la droga a delfines, entre ellos Sissy y Pamela. Las pruebas no produjeron resultados.

Lovatt desaprobaba esos ensayos, aunque sentía que no podía detenerlos, e insistió en que Lilly no le diera la droga a Peter.

Cabe recordar que Lilly formaba parte de un círculo de figuras de la contracultura estadounidense interesadas en la exploración de la conciencia y en las drogas psicodélicas, entre ellas Timothy Leary, que visitaban con frecuencia su casa.

Cómo terminó el proyecto y qué pasó con Peter en Miami

Ni los experimentos de comunicación ni los de LSD dieron resultados, y el Dolphinarium perdió toda su financiación. Otros investigadores objetaban la aparente falta de preocupación de Lilly por el bienestar de los animales.

Los delfines fueron trasladados a un edificio de un banco reconvertido en Miami, con tanques más pequeños y sin luz solar ni espacio suficiente. Peter empeoró rápidamente. Pocas semanas después, Lilly llamó a Lovatt para avisarle de que había muerto. Lilly describió la muerte como un suicidio.

El activista Ric O’Barry explicó a The Guardian, en declaraciones que recogió HuffPost, que los delfines respiran de manera consciente y que, cuando la vida se vuelve demasiado difícil, pueden hundirse y dejar de respirar. El diario británico también habló de suicidio, aunque ninguna de las fuentes consultadas confirma una causa de muerte.

Qué fue de Margaret Howe Lovatt después del experimento

Lovatt se quedó en la isla. Se casó con un fotógrafo que había documentado la investigación y la pareja volvió a instalarse en el Dolphinarium, que convirtieron en su casa familiar. Tuvieron tres hijas.

Su historia volvió a conocerse en 2014, cuando se estrenó el documental “The Girl Who Talked to Dolphins”, dirigido por Christopher Riley, que recogió su testimonio.