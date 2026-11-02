Hacienda oficializó en el DOF que mantendrá en cero por ciento los estímulos fiscales a combustibles para pesca y agricultura en noviembre.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, publicó este 29 de octubre de 2026 en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 162/2026, el cual da a conocer los porcentajes de estímulos fiscales aplicables a los combustibles de los sectores pesquero y agropecuario durante el mes de noviembre de 2026. “Sin estímulos fiscales a combustibles para noviembre”, resaltó también la Revista Legislatura una vez se conoció la publicación.

En este caso, la Secretaría de Hacienda determinó seguir manteniendo los estímulos fiscales en cero por ciento para la gasolina menor a 91 octanos, es decir, gasolina regular, así como para el diésel destinado tanto al sector pesquero como al sector agropecuario en todo el territorio nacional.

Con esta disposición oficial, los productores de ambos sectores productivos no recibirán reducciones en el costo de los hidrocarburos durante este mes de noviembre, al mantenerse dichos apoyos fiscales en un porcentaje de cero por ciento.

Gasolina menor a 91 y diésel sin subsidio por parte de Hacienda para pescadores y agropecuarios en Noviembre. vwalakte

Porcentajes de estímulos fiscales para noviembre de 2026

De acuerdo con el Artículo Segundo del Acuerdo 162/2026 emitido por la SHCP, los porcentajes de estímulos fiscales aplicables en todo el territorio nacional para el mes de noviembre de 2026 se detallan a continuación:

Gasolina menor a 91 octanos: 00.00%

Diésel para el sector pesquero: 00.00%

Diésel para el sector agropecuario: 00.00%

Información clave sobre el Acuerdo de la SHCP

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación detalla los lineamientos para la aplicación de estos estímulos fiscales en el territorio nacional.

Un tractor manejado por un agropecuario. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conforme al Artículo Tercero, los porcentajes establecidos se aplicarán sobre las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, las cuales se adicionarán con el impuesto al valor agregado correspondiente para reducir los precios al momento de su enajenación a los beneficiarios.

El documento oficial fue firmado por el Subsecretario de Ingresos, Carlos Gabriel Lerma Cotera, en suplencia por ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público y de la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con el Reglamento Interior de la dependencia.