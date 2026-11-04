El peso mexicano se apreció frente al dólar la mañana del 4 de noviembre, después de que las elecciones intermedias en EE.UU. dieron la victoria al Partido Demócrata, un resultado que abre paso a un gobierno dividido y podría limitar la agenda económica del presidente Donald Trump.

El tipo de cambio cotiza en MXN$18.6651 por dólar, lo que representa una apreciación de 0.8% para la moneda mexicana (Ciudad de México 9:02 horas). Durante la jornada, el dólar llegó a negociarse en un mínimo de MXN$18.5757, nivel en el que el peso registró una ganancia de 1.3%, mientras que el máximo de la sesión fue de MXN$18.8700, de acuerdo con datos de Bloomberg.

El avance del peso mexicano coincidió con un debilitamiento generalizado del dólar. El índice que mide el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta de monedas cayó 0.47%, para ubicarse en 101.38 puntos.

Elecciones intermedias en EE.UU. presionan al dólar

El martes 3 de noviembre, EE.UU. celebró sus elecciones intermedias (midterms), en las que el Partido Demócrata obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso. El resultado representa un contrapeso político para Trump y limita su margen de maniobra para impulsar su agenda económica durante los próximos dos años de mandato.

“Estos resultados generan nerviosismo sobre las perspectivas de inversión en infraestructura de inteligencia artificial, uno de los principales motores del crecimiento económico estadounidense durante 2026”, dijo Gabriela Siller, economista en jefe de Banco Base.

Este escenario coincide con el panorama que habían anticipado los analistas de Actinver, quienes le asignaron una probabilidad de 65%. En ese escenario, Trump gobernaría mediante decretos y vetos, mientras que el Senado frenaría sus nombramientos en la Reserva Federal y la Corte, además de aumentar el riesgo de un cierre del gobierno, escribieron previamente en un reporte.

Por su parte, analistas de GBM señalaron que la victoria demócrata favorece a las empresas de energías renovables, mientras que podría generar presiones para las compañías vinculadas con inteligencia artificial, defensa y Elon Musk.

Trump busca acuerdos y alivia tensiones en los mercados

El presidente Donald Trump reconoció los resultados electorales y manifestó su disposición para alcanzar acuerdos con los demócratas. También descartó ataques inmediatos contra Irán, un escenario que el mercado anticipaba tras conocerse los resultados.

Estos acontecimientos contribuyeron a aliviar parte de las tensiones que enfrentaban los mercados financieros.

Sin embargo, los inversionistas todavía tendrán que evaluar las implicaciones políticas de los resultados electorales, así como la evolución de los conflictos geopolíticos y el desempeño de las empresas tecnológicas.

“Los inversionistas seguirán atentos a las repercusiones electorales, las tensiones con Irán y los resultados corporativos del sector tecnológico”, mencionó GBM en una nota para clientes.

¿Hasta dónde puede bajar el tipo de cambio?

En el mercado cambiario, Kapital Grupo Financiero señaló que el tipo de cambio ha respetado el nivel de MXN$18.85 por dólar, por lo que ahora el siguiente objetivo para la cotización se ubica en MXN$18.35.

No obstante, la institución financiera identificó un primer nivel de soporte alrededor de los MXN$18.55 por dólar, una referencia que será relevante para determinar si el peso mexicano mantiene su tendencia de apreciación frente a la divisa estadounidense.

Esta semana el mercado también está atento a la reunión de política monetaria del Banco de México donde se anticipa que mantengan el referencial sin cambios para establecerse en 6.5%, aunque analistas como Bank of America no descartan que puedan incrementar la tasa de interés.