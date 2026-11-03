Una persona con guantes de protección limpia meticulosamente el grifo.

Los grifos del baño pueden acumular residuos minerales que afectan su apariencia y dificultan su limpieza. Para tratar este problema, Utah State University Extension recomienda una alternativa sencilla que utiliza un producto habitual en el hogar: el vinagre.

La propuesta consiste en colocar una toalla de papel empapada en vinagre sin diluir sobre los grifos.

Este procedimiento busca ayudar a aflojar los depósitos minerales que deja el agua dura en las llaves, sin necesidad de recurrir a una preparación más elaborada.

¿Para qué sirve colocar papel empapado en vinagre sobre los grifos?

De acuerdo con Utah State University Extension, el vinagre puede ayudar a aflojar los depósitos minerales acumulados en los grifos del lavabo. La recomendación consiste en aprovechar el contacto del producto con las zonas donde se concentran estos residuos.

En su guía Quick Kitchen Tips, la institución incluye este procedimiento dentro de sus consejos de limpieza. La indicación es concreta: empapar una toalla de papel con vinagre sin diluir y colocarla sobre las llaves del grifo.

Una recomendación de Utah State University Extension permite aprovechar un producto habitual de la casa para aflojar los residuos minerales que se acumulan en las llaves del lavabo y la ducha.

¿Cómo aplicar este método de limpieza en casa?

Para poner en práctica esta recomendación, el procedimiento contempla los siguientes pasos:

Empapar una toalla de papel: utilizar vinagre sin diluir.

Colocarla sobre el grifo: cubrir las zonas donde se encuentran los depósitos minerales.

Aplicarla en las llaves del lavabo: el objetivo es ayudar a aflojar los residuos acumulados por el agua dura.

La guía de Utah State University Extension presenta esta alternativa como una recomendación para tratar los depósitos minerales en los grifos del fregadero. Aunque se trata de un procedimiento sencillo, la indicación específica de la institución se limita a aflojar estos residuos.