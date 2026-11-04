El calendario escolar 2026-2027 contempla cuatro días consecutivos sin actividades para alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Los estudiantes de educación básica en México tendrán un fin de semana largo de cuatro días en noviembre. De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no habrá clases desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de noviembre de 2026.

El descanso aplicará a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El periodo incluirá el registro de calificaciones, el sábado y domingo, y la suspensión de labores docentes del lunes por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

¿Por qué no habrá clases el viernes 13 y el lunes 16 de noviembre?

El viernes 13 de noviembre está destinado al registro de calificaciones, una actividad administrativa contemplada en el calendario escolar. Por este motivo, los estudiantes no tendrán que acudir a las aulas.

A este día se suma el lunes 16, cuando la SEP estableció una suspensión de labores docentes por la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, cuya fecha histórica es el 20 de noviembre.

Al trasladarse el descanso al tercer lunes del mes, los alumnos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos sin clases.

La SEP establece una suspensión de labores docentes para el lunes 16 de noviembre, mientras que el viernes 13 está señalado como jornada de descarga administrativa en el calendario escolar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo regresan los estudiantes a las aulas?

El calendario escolar 2026-2027 establece que el descanso se distribuirá de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: registro de calificaciones, sin clases para los estudiantes.

Sábado 14 de noviembre: descanso de fin de semana.

Domingo 15 de noviembre: descanso de fin de semana.

Lunes 16 de noviembre: suspensión de labores docentes.

De esta manera, las actividades escolares se reanudarán el martes 17 de noviembre .

El calendario de la SEP contempla 185 días efectivos de clase para preescolar, primaria y secundaria durante el ciclo 2026-2027. Las fechas establecidas son aplicables en todo el país a las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.