La Palma sufre un nuevo apagón general que se suma a otros registrados en Canarias. Imagen ilustrativa.

Un fallo en el sistema eléctrico provocó un apagón general en toda la isla de La Palma durante casi cuatro horas. El cero energético dejó sin luz a sus 50.508 suministros este lunes y volvió a poner de manifiesto las deficiencias estructurales de la infraestructura eléctrica insular.

El incidente se produjo durante un episodio de fuertes lluvias y actividad tormentosa, aunque sus causas todavía se investigan. Se trata del segundo apagón general que sufre la isla en menos de un año y medio, informó la agencia de noticias EFE.

Cuánto duró el apagón eléctrico en La Palma y cuáles fueron sus posibles causas

El cero energético se produjo después de la desconexión de todos los grupos de generación térmica que abastecen la demanda eléctrica de La Palma. A partir de ese momento, se puso en marcha un operativo para recuperar progresivamente el suministro mediante el acoplamiento de las unidades de generación de la central de Los Guinchos.

Sin embargo, el proceso registró dificultades iniciales debido a los problemas en el arranque de algunas unidades. Finalmente, el servicio quedó restablecido en toda la isla a las 10:26 horas de este lunes, tras una interrupción de 3 horas y 48 minutos que afectó a sus 50.508 suministros.

Las causas concretas del fallo todavía no están determinadas y permanecen bajo investigación. Entre las circunstancias que se analizan figura la fuerte tormenta que afectó a la isla durante la madrugada.

Vista de la central eléctrica de Los Guinchos, en Breña Alta, una vez restablecido el 100% del suministro eléctrico en La Palma. EFE/Luis G Morera

El Gobierno de Canarias advierte de las deficiencias del sistema eléctrico

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha advertido de que la infraestructura eléctrica de La Palma arrastra importantes problemas en generación, transporte y distribución.

El responsable autonómico ha asegurado que el Ejecutivo trabaja para impulsar soluciones que refuercen la seguridad del suministro y permitan evitar nuevos incidentes. También ha recordado que el Gobierno regional ya había advertido de las deficiencias del sistema y ha explicado que algunas de las medidas planteadas están en marcha, mientras que otras requieren plazos de ejecución más largos de lo deseable.

Para esclarecer lo sucedido y realizar un seguimiento de la situación, la Consejería mantiene el contacto permanente con Endesa y Red Eléctrica de España (REE).

El episodio de este lunes no es el primero que afecta a la isla en los últimos meses. El anterior apagón general se produjo el 10 de junio de 2025, cuando una incidencia en la central eléctrica de Los Guinchos dejó sin suministro a 50.289 clientes. En aquella ocasión, la electricidad se recuperó poco antes de las 21:00 horas, después de aproximadamente tres horas de interrupción.

El apagón afectó a 50.508 suministros eléctricos y se produjo durante un episodio de fuertes lluvias y tormentas. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Alejandro García

Las fuertes lluvias coincidieron con el fallo eléctrico en la isla

El apagón se produjo en pleno episodio de precipitaciones intensas y actividad tormentosa. Durante la madrugada, la estación meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) situada en el aeropuerto de La Palma registró 77,5 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada.

Ante la situación meteorológica, el Gobierno de Canarias elevó a alerta máxima la emergencia por lluvias en la isla. Además, se declaró la situación de alerta del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Canarias (Plateca) por el fallo general del sistema eléctrico.

Vox dice que el apagón es “un signo más” de la “tercermundización” de España

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado el apagón eléctrico y lo ha calificado como “un signo más” de la “tercermundización” de España que, a su juicio, ha provocado el Gobierno del PSOE y Sumar.

“Es un signo más de lo que ha traído el PSOE. Hace años era imposible asistir a apagones”, ha declarado ante los medios desde Santa Coloma de Gramenet (Barcelona). Garriga también ha prometido recuperar el “sentido común” en las políticas energéticas si su partido consigue la “fuerza suficiente” en las elecciones generales del 29 de noviembre.