Conseguir cita en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha convertido en un desafío para miles de contribuyentes en México. El organismo fiscal actualizó su reporte semanal de disponibilidad correspondiente a la semana del 13 al 17 de abril, y los números son reveladores: aunque el 87% de las oficinas registra disponibilidad alta, hay sucursales donde la espera puede extenderse más allá de tres semanas. El problema no es menor para quienes dependen de una atención presencial. Varios trámites del SAT todavía no pueden completarse en línea, lo que convierte al turno presencial en un requisito indispensable. Sin ese paso, los procesos administrativos quedan detenidos sin fecha clara de resolución. El organismo pidió a los usuarios anticiparse y revisar el sistema de citas con regularidad, advirtiendo que la disponibilidad varía semana a semana. Quienes no lo hagan a tiempo podrían encontrarse con demoras y la posibilidad de conseguir un turno recién entrado el próximo mes. El caso más crítico del reporte actual es la oficina MST Playa del Carmen, en Quintana Roo, donde la disponibilidad cae al 2%, una de las cifras más bajas del sistema en todo el país. Con ese nivel de ocupación, el tiempo estimado para obtener un turno supera los 21 días hábiles. Otras dos sucursales del SAT también integran la lista de baja disponibilidad en este período: MST Los Cabos, en Baja California Sur, y la oficina de Tepatitlán, en Jalisco. En estos puntos, conseguir una cita antes de mayo se presenta como un escenario difícil para los contribuyentes de esas zonas. Adicionalmente, varias oficinas del país reportan disponibilidad media cercana al 5%, lo que implica tiempos de espera de entre 11 y 20 días hábiles. No se trata de cierres totales, pero sí de una restricción real en el acceso a turnos presenciales que puede afectar la planificación de cualquier gestión fiscal. La baja disponibilidad de citas impacta directamente en una serie de procedimientos que el SAT no permite resolver de manera digital. Entre los más frecuentes se encuentran la inscripción al RFC de personas morales, la renovación de e.firma vencida cuando no puede hacerse en línea, y la reposición de contraseña en casos especiales. También requieren presencia física la actualización de socios o representantes legales, la revocación de certificados de sello digital por robo o extravío, y la inscripción de menores al RFC. Otros trámites que solo pueden gestionarse en una oficina son: Ante este panorama, el SAT recomienda revisar el sistema de citas con frecuencia, ya que cada semana pueden liberarse nuevos espacios. Ingresar seguido a la plataforma oficial puede marcar la diferencia entre resolver un trámite en abril o tener que esperar hasta bien entrado mayo.