La SEP modificó el calendario escolar 2025-2026 y confirmó una nueva fecha de regreso a clases en enero. Checa a continuación todos los detalles.

El calendario escolar tendrá modificaciones en distintas zonas de México debido a las condiciones climáticas que se registran durante el invierno.

Ante el impacto de las bajas temperaturas, las autoridades educativas confirmaron un ajuste en el regreso a clases en algunas entidades del país .

La medida permitirá que estudiantes de regiones afectadas por el frío extremo cuenten con más días de vacaciones, mientras que en otras zonas el ciclo escolar continuará sin cambios, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cuando es el regreso a clases, según el calendario oficial de la SEP

De acuerdo con el calendario escolar actualizado, las vacaciones de invierno concluyen formalmente el 6 de enero de 2026. Sin embargo, las clases no se reanudarán de inmediato tras esa fecha.

La SEP estableció que el regreso a las aulas será hasta el lunes 12 de enero de 2026, lo que implica varios días adicionales sin actividades escolares para estudiantes de nivel básico.

Este ajuste aplica de manera general en todo el país y forma parte de la planeación oficial del ciclo escolar, por lo que no depende de decisiones estatales aisladas.

En qué estados habrá más días de descanso y por qué

El cambio en el calendario beneficia a estudiantes de todas las entidades, aunque en estados con temperaturas extremas el periodo extendido también ayuda a reducir riesgos por heladas y bajas temperaturas.

Las autoridades educativas locales pueden realizar ajustes menores si las condiciones climáticas lo ameritan, especialmente en regiones del norte y zonas altas del país.

En contraste, en entidades donde el clima no representa un riesgo, el regreso a clases se realizará conforme a la fecha marcada por la SEP , sin modificaciones adicionales.

Qué deben tener en cuenta madres, padres y tutores