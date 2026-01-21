El empresario ya tiene fecha límite para saldar sus deudas impositivas y fiscales.

La tensión entre el Gobierno de México y Ricardo Salinas Pliego ha entrado en su etapa más crítica. Tras años de litigios y debates públicos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha activado una cuenta regresiva formal para que el dueño de TV Azteca y Grupo Elektra liquide sus adeudos fiscales pendientes.

Según explicó el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, el proceso de notificación legal ya concluyó, por lo que el empresario deberá responder a la brevedad. El funcionario detalló que el requerimiento de cobro fue enviado el pasado 9 de enero y notificado oficialmente el jueves 15 de enero. Dado que los efectos legales comenzaron a correr el viernes 16, el plazo de cinco días hábiles establecido por el Código Fiscal de la Federación vence este viernes 23 de enero.

Se termina el pago con beneficios del SAT: cuánto le querían reducir a Salinas Pliego

El Gobierno Federal ha dejado la puerta abierta para que Salinas Pliego acceda a un beneficio económico considerable , siempre y cuando cumpla con el pago en el tiempo estipulado. Según lo estipulado en la ley y las sentencias de los tribunales, el empresario podría obtener una reducción de hasta el 39% del total de su adeudo.

Se trata de un derecho previsto en el marco legal vigente para quienes deciden liquidar sus créditos fiscales tras una sentencia. No obstante, para acceder a esta quita millonaria, el equipo legal de Salinas Pliego debe acercarse a las oficinas del SAT antes de que termine la presente semana. De lo contrario, el monto total deberá ser pagado íntegramente, sin posibilidad de descuentos adicionales.

Empresario Ricardo Salinas Pliego enfrenta a Claudia Sheinbaum. Fuente: X de Salinas.

¿Qué pasará si Salinas Pliego no paga el viernes?

Si el plazo llega a su fin sin una intención de pago o un acercamiento formal, la situación jurídica del empresario cambiará drásticamente. Al concluir lo que las autoridades denominan la “fase amistosa” , el SAT está facultado para iniciar procedimientos de ejecución forzosa.

Entre las medidas que contempla la ley en estos escenarios se encuentran:

Embargos precautorios de bienes o cuentas bancarias.

Procedimientos de remate de activos .

Acciones legales que podrían derivar en declaraciones de insolvencia o bancarrota bajo supervisión judicial.

Hasta el momento, Ricardo Salinas Pliego no ha emitido un posicionamiento oficial sobre si acatará el plazo de cinco días o si buscará una nueva estrategia legal para frenar el cobro. Cabe recordar que, meses atrás, el propio empresario manifestó públicamente que solo necesitaba “10 días” para pagar si se le aclaraba el monto; ahora, con la cifra y los plazos sobre la mesa, el mercado financiero y la opinión pública nacional observan con atención su próximo movimiento.