Si eres de los que prefiere mantener sus ahorros en la tarjeta de débito o simplemente manejas cantidades importantes de efectivo, seguramente te preguntaste si existe un límite permitido por las autoridades fiscales.

La verdad es que muchos mexicanos viven con la incertidumbre de si sus movimientos bancarios pueden generarles problemas con el fisco. Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para evitar sorpresas desagradables.

El SAT no limita tu saldo en tarjetas de débito, pero sí vigila tus depósitos en efectivo. Fuente: Shutterstock.

¿Realmente existe un límite de dinero en tu tarjeta de débito?

La buena noticia es que el Servicio de Administración Tributaria no impone restricciones sobre cuánto dinero puedes acumular en tu cuenta bancaria. Puedes tener mil, diez mil o incluso millones de pesos en tu tarjeta de débito sin violar ninguna normativa fiscal. El asunto cambia cuando hablamos de los depósitos en efectivo: aquí es donde las autoridades ponen especial atención.

Los bancos están obligados a reportar cualquier depósito en efectivo que supere los 15,000 pesos mensuales . Esto no significa que automáticamente te multarán o cobrarán impuestos adicionales, pero sí abre la puerta para que te soliciten comprobar la procedencia de ese dinero. La clave está en poder demostrar que tus recursos provienen de actividades legales y declaradas.

¿Qué pasa cuando depositas más de lo permitido?

Si tus depósitos mensuales rebasan el umbral de los 15,000 pesos, no entres en pánico. El problema surge únicamente cuando no puedes justificar el origen de esos fondos . Si tu dinero proviene de tu salario, de ingresos por honorarios que ya declaraste, de ventas facturadas o de ahorros que puedes comprobar, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte.

Las complicaciones aparecen cuando el contribuyente no logra respaldar la procedencia de sus recursos. En estos casos, el SAT puede interpretar esos montos como ingresos ocultos, lo que derivaría en sanciones económicas, recargos e incluso auditorías fiscales más profundas. Por eso es fundamental guardar todos los comprobantes que demuestren tus ingresos legítimos.

No todas las tarjetas de débito funcionan igual. El nivel de tu cuenta determina cuánto puedes depositar por mes y qué tan estrictos serán los controles del banco. Fuente: Shutterstock.

Los cuatro niveles de tarjetas y sus restricciones bancarias

Aunque el SAT no establece topes, las instituciones financieras sí clasifican las cuentas bancarias en diferentes categorías con límites específicos. Para 2026, estos son los niveles vigentes:

Nivel 1: diseñadas para quienes realizan operaciones sencillas y de bajo monto. El límite mensual es de 5,700 pesos, ideal para estudiantes o personas con movimientos limitados.

Nivel 2: destinadas a usuarios con mayor actividad financiera. Permiten depósitos mensuales hasta por 22,800 pesos, suficiente para la mayoría de los trabajadores asalariados.

Nivel 3: pensadas para personas con ingresos más elevados o que manejan volúmenes considerables de operaciones. Su techo mensual alcanza los 76,000 pesos.

Nivel 4: la categoría premium que no tiene límite legal establecido, aunque cada banco puede fijar restricciones según el perfil de riesgo del cliente y sus políticas internas.

Si algún usuario excede el límite correspondiente a su tipo de tarjeta de débito, el banco tiene la facultad de reportar la operación directamente al SAT para su análisis. Por eso es importante conocer en qué nivel se encuentra la tuya y ajustar tus movimientos en consecuencia.