En una nueva entrega del caso del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contra el magnate mexicano, Ricardo Salinas Pliego, el empresario reviró la atención hacia el senador de Morena, Adán Augusto López.

Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas. Tomado de X

En su cuenta de X, el dueño de Grupo Salinas, que incluye empresas como Elektra, TV Azteca, Totalplay y Banco Azteca, acusó que el exgobernador de Tabasco declaró haber recibido MXN $80 millones el año pasado, pero no pagó “ni un peso” de impuestos.

Salinas Pliego emitió estas declaraciones después de que el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, dijo el lunes (19 de enero) en la “Mañanera del Pueblo” que el empresario tiene hasta este viernes para pagar un adeudo por MXN $51,000 millones del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El jefe del SAT dijo que Salinas Pliego fue notificado el pasado 15 de enero sobre la resolución final, y que también recibió el informe de la fecha límite.

En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Salinas Pliego podría recibir un descuento de 39%, siempre y cuando muestre una intención de pago, por lo que el monto podría reducirse a poco más de MXN $31,000 millones.

¿Qué dijo Salinas Pliego?

En su cuenta de X, el empresario respondió a algunos comentarios de sus seguidores, y redirigió la atención hacia el senador morenista, Adán Augusto López, al acusarlo de evadir el pago de impuestos y señalar que el caso que armó el SAT se trata de una persecución política.

“Es persecución política pura y dura… ¿porque nadie pregunta por los impuestos que Adán Augusto le debe al pueblo mexicano? Declaró haber recibido 80 millones de pesos el año pasado y no pagó un peso de impuestos. ¿Entonces el SAT es o no una arma para callar a los que evidenciamos lo corruptos que son?”, dijo el empresario en su red social.

En otro posteo, el quinto hombre más rico de México acusó al Gobierno Federal de “esconder impuestos” en los precios de distintos productos que se consumen diariamente en el país, lo que desde su perspectiva implica pagar impuestos dos veces. “Lo más importante es esto: … cada vez que compras algo vuelves a pagar ...”

Lo más importante es esto: “ … cada vez que compras algo vuelves a pagar ...”



Casi nadie tiene la más mínima idea del ENORME COSTO FISCAL que se esconde en los precios de todo, absolutamente TODO, lo que compramos en México.



Los Gobiernícolas son expertos en mentir y esconder… https://t.co/MKmV5KD7Ij — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) January 20, 2026

“Casi nadie tiene la más mínima idea del ENORME COSTO FISCAL que se esconde en los precios de todo, absolutamente TODO, lo que compramos en México. Los Gobiernícolas son expertos en mentir y esconder sus trapacerías… y aún no hablamos de la mierda de servicios que dicen prestar a cambio de los impuestos pagados”.