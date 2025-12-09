El Servicio Meteorológico Nacional advirtió el adelanto del fenómeno de La Niña en México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) brindó detalles sobre la llegada del fenómeno La Niña a México. En esta línea, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el clima se desestabilizará en varias zonas del país, con temperaturas elevadas y jornadas de lluvia.

Si bien este evento suele generar un ligero enfriamiento del planeta, las temperaturas en la mayor parte del mundo continuarían por encima del promedio . No obstante, La Niña podría desarrollarse de manera débil entre diciembre y febrero.

El SMN alertó por la llegada anticipada del fenómeno de La Niña a México. Orchidpoet

Conoce los detalles del comunicado oficial y evita inconvenientes con el clima. Ten en cuenta las recomendaciones de las autoridades mexicanas.

¿Qué impacto tiene el fenómeno de La Niña?

Según la OMM, hay un 55% de probabilidad de que La Niña influya en las condiciones climáticas durante el trimestre próximo . Las mediciones recientes muestran valores cercanos al umbral del fenómeno en el Pacífico ecuatorial, lo que apunta a la posibilidad de un episodio leve.

Aun cuando este patrón suele disminuir la temperatura global, los especialistas aclaran que no tendría la fuerza suficiente para contrarrestar el calor que se acumuló en distintas regiones .

¿Cómo será La Niña en 2026?

Para los periodos enero–marzo y febrero–abril del año próximo, la probabilidad de un retorno a condiciones neutrales aumenta entre 65% y 75%. Esto implica que, en caso de activarse La Niña, sería breve y de baja intensidad.

La OMM señaló que la posibilidad de que se forme un nuevo episodio de El Niño en los próximos meses es baja.

¿Qué quiere decir La Niña?

Se trata de un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales del Pacífico central y oriental. Esta variación altera la circulación atmosférica en los trópicos y modifica patrones de lluvia, presión y viento.

Impactos de La Niña

Precipitaciones abundantes en ciertas zonas

Sequías, especialmente en regiones tropicales

La OMM subraya que estos fenómenos actúan dentro de un escenario dominado por el cambio climático provocado por las actividades humanas. Este es un factor que intensifica los eventos extremos y mantiene las temperaturas globales en niveles elevados.