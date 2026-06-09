Confirmado: el IMPI impondrá multas millonarias a bares y restaurantes que transmitan partidos del Mundial sin autorización.

En esta noticia Operativos de vigilancia y un catálogo de más de 340 marcas protegidas

En una estricta estrategia para combatir la piratería y el denominado ambush marketing durante la Copa del Mundo 2026, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, IMPI, advirtió de manera oficial que sancionará severamente a los establecimientos públicos que proyecten los partidos del torneo sin contar con la licencia comercial correspondiente.

Según declaraciones de Carolina Pérez Luna, directora divisional de Protección a la Propiedad Intelectual del IMPI, el organismo desplegará operativos de supervisión especiales para asegurar el respeto a los derechos comerciales del evento.

Operativos de vigilancia y un catálogo de más de 340 marcas protegidas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante una entrevista concedida al periodista Ciro Gómez-Leyva, la funcionaria de la institución que encabeza Vidal Llerenas detalló que la FIFA mantiene una política de tolerancia cero para proteger su inversión e integridad comercial en México, Estados Unidos y Canadá.

Los comercios como restaurantes, bares y centros turísticos que sean detectados infringiendo la normativa vigente de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial se enfrentarán no solo a la clausura inmediata de sus instalaciones, sino también a severas acciones legales.

Frases y eslóganes: Utilización de palabras o lemas registrados de la competición para promocionar productos o consumo. Shutterstock

Operativos de vigilancia y un catálogo de más de 340 marcas protegidas

La directora divisional explicó que el máximo organismo del fútbol internacional cuenta con un catálogo de más de 340 marcas registradas y protegidas por la ley nacional, cuyo uso comercial sin autorización expresa detonará las sanciones.

En ese sentido, los operativos especiales de inspección por parte del IMPI se concentrarán prioritariamente en zonas comerciales aledañas a los estadios, áreas de Fan Fest y corredores gastronómicos de las principales ciudades sede mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, vigilando de cerca los siguientes elementos de propiedad intelectual:

Transmisiones oficiales : Proyección pública de la señal de los partidos con fines de lucro directo o de atracción comercial.

Logotipos e imagotipos : Uso de emblemas del Mundial 2026 en menús, fachadas, lonas o publicidad digital del local.

Frases y eslóganes : Utilización de palabras o lemas registrados de la competición para promocionar productos o consumo.

Mascotas oficiales: Reproducción gráfica de personajes corporativos o símbolos exclusivos del torneo en mercancía o decoración.

Ante este panorama regulatorio, diversos juristas y expertos en propiedad intelectual recomiendan a los dueños de negocios buscar asesoría legal con anticipación y adquirir formalmente los derechos de transmisión o licencias pertinentes.

Con multas económicas que de acuerdo con el IMPI podrían alcanzar hasta los 20 millones de pesos, regularizar la oferta de entretenimiento para los comensales se vuelve un requisito indispensable para evitar pérdidas financieras devastadoras y el cierre definitivo de los locales comerciales.