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Las franquicias mexicanas llegan al Día Mundial de la Franquicia, a conmemorarse el 10 de junio, con una creciente presencia internacional y nuevas oportunidades de expansión, afirmó Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). Un 20% de los socios de la AMF ya tiene presencia en otros países.

Actualmente, México cuenta con más de 1,500 marcas de franquicia, cerca de 95 mil puntos de venta y más de un millón de empleos directos, aportando alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

“México fortaleció este año su presencia internacional al incorporarse a la mesa directiva del World Franchise Council, el organismo que representa a las asociaciones de franquicias de 47 países”, destacó Eslava, durante una conferencia de prensa virtual.

Asimismo, mencionó la reciente designación como integrante de la Task Force del organismo, que permitirá que México participe directamente en las discusiones donde se analizan tendencias, se construyen acuerdos y se impulsan iniciativas que impactan a la industria mundial de franquicias.

Por su parte, Juan Kasuga, vicepresidente de Asuntos Internacionales de la AMF, destacó el creciente interés que existe por las marcas mexicanas en mercados internacionales como España, Estados Unidos y diversos países de América Latina, donde cada vez más empresas observan oportunidades para establecer alianzas, desarrollar unidades y acelerar procesos de expansión.

Colaboración con los vecinos del norte

La colaboración entre México, Estados Unidos y Canadá va más allá del T-MEC o la organización del Mundial de fútbol, donde el sector estima un incremento en ventas del 52%.

En el terreno de las franquicias, la AMF trabaja junto con la International Franchise Association (IFA) de Estados Unidos y la Canadian Franchise Association en la construcción de un acuerdo trilateral que busca fortalecer la cooperación empresarial, facilitar la expansión internacional de las marcas y elevar la competitividad regional.

En conjunto, los tres países reúnen cerca de 7,000 marcas de franquicia, conformando la región más sólida del mundo en este modelo de negocio.

En este contexto, la presidenta de la AMF estimó que el sector mantendrá un crecimiento superior al 6% durante 2026, impulsado además por la profesionalización de las empresas, la adopción tecnológica y el fortalecimiento de estas capacidades de expansión internacional de las franquicias mexicanas.