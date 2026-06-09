Obtener un pasaporte mexicano con vigencia de 10 años cuesta actualmente 4,120 pesos, de acuerdo con las tarifas oficiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE. Este monto aplica para quienes buscan la mayor duración disponible del documento de viaje.

La dependencia señala que esta modalidad está dirigida a personas que desean evitar renovaciones frecuentes y contar con un documento válido por una década para realizar viajes internacionales, trámites migratorios y procesos de identificación en el extranjero.

Oficial | México prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite migratorio (foto: archivo).

¿Quiénes deben pagar los 4,120 pesos por el pasaporte?

La tarifa de 4,120 pesos corresponde al pasaporte con vigencia de 10 años, disponible para la mayoría de las personas mayores de edad que realicen el trámite ante la SRE.

Costos vigentes del pasaporte mexicano:

1 año: 885 pesos.

3 años: 1,730 pesos.

6 años: 2,350 pesos.

10 años: 4,120 pesos.

Descuento del 50% para 10 años: 2,060 pesos.

Además, la SRE otorga un descuento del 50% a personas mayores de 60 años y a personas con discapacidad. En el caso del pasaporte de 10 años, los beneficiarios de este apoyo pagan 2,060 pesos por el documento.

Dónde sacar la cita para tramitar el pasaporte mexicano.

Requisitos y cómo agendar una cita

La Secretaría de Relaciones Exteriores recuerda que el trámite debe realizarse personalmente en las oficinas autorizadas y recomienda evitar intermediarios que ofrezcan gestionar el documento fuera de los canales oficiales.

Para programar una cita es necesario contar con la CURP certificada. Los interesados pueden realizar el proceso a través del portal oficial citas.sre.gob.mx, mediante el Centro de Contacto al teléfono 55 893 24827 o por el canal oficial de WhatsApp de la dependencia.