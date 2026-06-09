En esta noticia Posturas contrastantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó en sus redes sociales una foto de una reunión con Jamie Dimon, el director general de JP Morgan, uno de los bancos tradicionales más grandes del mundo.

“En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial”, puso Sheinbaum en su publicación.

En Palacio Nacional, recibí a Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, el banco con más valor de mercado a nivel mundial.



Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica. pic.twitter.com/vWosOFt6Iv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 9, 2026

“Conversamos sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de nuestra economía y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica”, añadió.

La reunión con Dimon se dio en un contexto en que las autoridades comerciales de México, Estados Unidos y Canadá están llegando a la recta final de las negociaciones para extender o renovar el T-MEC.

Posturas contrastantes

En el pasado, Dimon ha mantenido, en lo personal una postura de apuesta por la economía mexicana, como cuando en 2023 una entrevista con Bloomberg TV dijo que JP Morgan “ve a México como una gran oportunidad”.

Asimismo, Dimon dijo que en los años previos, JP Morgan había multiplicado su capital en México.

Pero en otra tribuna, como miembro del poderoso lobby The Business Roundtable, que reúne a cientos de los CEOs más poderosos de Estados Unidos, Dimon ha sido firmante de documentos en los que se critican y cuestionan diversas áreas de la política mexicana.

Es el caso de los comentarios que la organización hizo previo al arranque de las pláticas sobre el T-MEC.

En el documento de Business Roundtable, subrayado por Dimon, entre diversos tópicos, se critican las reformas judiciales implementadas en 2025, ya que incluyen “esfuerzos para eliminar a los reguladores independientes”.

Asimismo, los CEOs de empresas como Apple, Goldman Sachs, y la propia JP Morgan, se dice que esas reformas “enfriarán el clima de inversiones en México”.

De lo dicho por Sheinbaum en sus redes no se puede concluir la faceta en la que Dimon visitó Palacio Nacional en vísperas del arranque del Mundial 2026.