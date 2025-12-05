La Ciudad de México cortará el servicio del agua por incumplimiento de trámites obligatorios

Miles de familias en México podrían quedarse sin agua en los próximos días, incluso si están al día en sus pagos. Se trata de una medida que alcanzará a miles de usuarios por incumplimiento de trámite obligatorio.

En la Ciudad de México (CDMX), el riesgo de recibir menos agua potable es cada vez más cercano, por lo que el Gobierno capitalino y Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIAGUA) emitieron un llamado urgente a la población.

El servicio del agua se cortará en la Ciudad de México por incumplimiento de los consumidores

Conoce los detalles de la suspensión del servicio y garantiza el acceso al agua. Ten en cuenta las condiciones impuestas por las autoridades.

¿Cuál es el trámite obligatorio del servicio del agua?

Aunque muchos usuarios cumplen con sus obligaciones, en numerosas ocasiones los pagos no se reflejan de inmediato en el sistema. Para evitar reducciones en el suministro, las autoridades solicitan a los habitantes validar sus comprobantes de pago.

Paso a paso para validar los pagos del servicio de agua

Accede al sitio web de Validación de Pago SACMEX Ten a la mano la línea de captura de tu recibo. Llena el formulario con la información requerida. Adjunta el comprobante correspondiente. Envía la solicitud y conserva el número de seguimiento.

Este trámite se recomienda especialmente cuando el pago no aparece registrado, aunque haya sido realizado correctamente.

¿Qué es la línea de captura?

La línea de captura es el elemento clave para la verificación. Se trata de una clave alfanumérica de 20 caracteres que:

Se encuentra junto al código de barras del recibo.

Contiene información del contribuyente.

Integra datos como RFC, nombre, concepto y monto.

Permite identificar y validar el pago de manera precisa.

Gracias a este código, las autoridades pueden vincular el pago con el registro correspondiente y agilizar la validación.

¿Te pueden cortar el agua en México?

El artículo 177 del Código Fiscal de la CDMX señala que el servicio doméstico no puede suspenderse por completo; sin embargo, sí pueden aplicarse reducciones importantes o cortes parciales cuando:

Existen adeudos de dos o más bimestres.

Se detectan consumos menores a los registrados.

No se cubren pagos complementarios requeridos.