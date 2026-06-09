Mientras Boris —ya degradado a depresión tropical tras tocar tierra en Oaxaca— sigue descargando lluvias torrenciales sobre cinco estados, una nueva amenaza se suma al panorama: la tormenta tropical Cristina acaba de formarse en el Pacífico Norte y los expertos ya siguen su trayectoria de cerca.

Las próximas horas serán decisivas para millones de personas en la costa del Pacífico, el centro del país y zonas serranas que ya acumulan días de precipitaciones intensas.

Boris no da tregua: la depresión tropical sigue golpeando con lluvias de hasta 75 mm

Lo que comenzó como tormenta tropical tocó tierra en la madrugada de este martes entre la 01:30 y las 02:00 horas en las inmediaciones del municipio de Santo Domingo Armenta, Oaxaca, con vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de hasta 85 km/h.

Aunque Boris perdió categoría y fue oficialmente degradado a depresión tropical, su debilitamiento no significa el fin del peligro: el sistema se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste a apenas 9 km/h, lo que le permite seguir bombeando humedad de forma sostenida sobre una franja muy amplia del territorio nacional.

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional, el centro del sistema se ubicó aproximadamente a 45 kilómetros al nor-noreste de Punta Maldonado y a 150 kilómetros al este de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 55 km/h y rachas de 75 km/h. La Conagua advirtió que las lluvias más intensas —con acumulados de entre 50 y 75 milímetros— se concentrarán en el sur de Jalisco, Colima, la costa de Michoacán y zonas de Guerrero y Oaxaca durante las próximas horas.

Pero el alcance de Boris va mucho más allá de la costa. El sistema también generará lluvias fuertes en el suroeste de Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos, zonas urbanas densamente pobladas donde cualquier precipitación intensa puede saturar el drenaje y provocar inundaciones en cuestión de minutos.

Aunque se espera que el sistema continúe perdiendo fuerza de manera gradual y deje de afectar el territorio nacional en las próximas horas, la población debe mantenerse alerta.

Depresión tropical Boris en México: qué estados tendrán lluvias fuertes, inundaciones y vientos peligrosos. Fuente: Pexels

Cristina se convierte en la tercera tormenta de la temporada y expertos advierten que podría intensificarse

Como si Boris no fuera suficiente, el Centro Nacional de Huracanes confirmó este martes por la mañana la formación de Cristina, la tercera tormenta tropical con nombre que se desarrolla en el Pacífico Oriental durante la temporada 2026. El sistema se localiza al sureste de Ciudad de Guatemala, a aproximadamente 365 kilómetros de distancia, con vientos máximos sostenidos de 64 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a tan solo 5 km/h.

La lentitud de su movimiento es, precisamente, uno de los factores que más preocupa a los especialistas. Un ciclón que avanza despacio sobre aguas cálidas tiene más tiempo para absorber energía y ganar intensidad antes de aproximarse a tierra firme.

Los modelos de previsión del Centro Nacional de Huracanes proyectan que Cristina podría alcanzar vientos de hasta 74 km/h en los próximos días, aunque los expertos reconocen que predecir la intensidad de un ciclón sigue siendo uno de los mayores desafíos de la meteorología moderna: los modelos pueden tanto subestimar como sobreestimar su desarrollo.

La temporada de huracanes en el Pacífico Oriental arrancó el 15 de mayo, dos semanas antes que la del Atlántico, y ambas se extienden hasta el 30 de noviembre . Que a apenas tres semanas de iniciada ya haya tres sistemas nombrados activos o recientes es una señal de una temporada que promete ser intensa. Las imágenes satelitales de Cristina ya muestran una estructura en formación, y su evolución será monitoreada hora a hora.

Tormenta tropical Cristina: trayectoria, posible intensificación y zonas bajo vigilancia en el Pacífico Shutterstock

Los estados donde se esperan inundaciones, desbordamientos y vientos de hasta 85 km/h en las próximas horas

Con dos sistemas activos simultáneamente, el mapa de riesgo abarca una porción considerable del país. Estas son las zonas que deben extremar precauciones en las próximas horas:

Costa del Pacífico sur: Guerrero y Oaxaca son los estados más expuestos en este momento. Además de las lluvias torrenciales, se esperan rachas de viento de entre 50 y 70 km/h sobre las costas, junto con oleaje de dos a tres metros de altura que representa un peligro grave para pescadores y embarcaciones menores.

Costa del Pacífico centro: Jalisco, Colima y Michoacán también se encuentran en el radar de Boris. Las precipitaciones muy fuertes previstas para estas zonas podrían saturar cuencas ya de por sí cargadas de agua, incrementando el nivel de ríos y arroyos en cuestión de horas.

Centro del país: La Ciudad de México, el Estado de México, Morelos y el suroeste de Puebla enfrentan un escenario de lluvias fuertes que, combinado con la infraestructura hidráulica de zonas urbanas, eleva el riesgo de encharcamientos e inundaciones locales.

Las autoridades de Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil exhortaron a la población a mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales, evitar cruzar ríos y arroyos crecidos, alejarse de zonas de barranca y no ingresar al mar en las costas afectadas.