La cifra acumulada para los primeros cinco meses de este año es la cuarta más baja de todo el Siglo XXI.

En esta noticia Patrones siguen desapareciendo

La generación de empleo formal no logra acelerar el paso y se mantiene con un bajo crecimiento, aunque en números positivos.

Entre enero y mayo, incluyendo los puestos de trabajo en plataformas digitales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un crecimiento acmulado de 201,605 mil empleos, lo que representa un incremento de 50.83% en relación con el año pasado, cuando se crearon apenas 133,665 puestos de trabajo.

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Pese a la aceleración, la cifra acumulada para los primeros cinco meses de este año es la cuarta más baja de todo el Siglo XXI.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base, los cuatro peores años para el empleo formal en México han sido 2026, 2025, 2020, año del confinamiento por la pandemia de Covid-19, cuando se destruyeron 838,272 puestos de trabajo y 2009, año de la crisis financiera y la influenza, cuando se perdieron 309,985 empleos.

Además, de acuerdo con el think-tank México, ¿cómo vamos?, el país está lejos de la meta de creación de empleo, pues cada mes se deben generar aproximadamente 100 mil empleos formales para satisfacer la demanda de las personas que se suman al mercado laboral.

En este sentido, entre enero y mayo de este año se debieron crear 500 mil empleos formales, pero no se alcanzó ni la mitad de la meta.

Patrones siguen desapareciendo

Además de la baja generación de empleo, el IMSS reportó una disminución de 3,231 patrones en el registro, por lo que quedan un millón 15 mil 999 patrones registrados en mayo.

“Con esto, el total de patrones registra disminuciones mensuales en 24 de los últimos 25 meses. De igual forma, se registra una caída de 26,393 patrones respecto a mayo del año pasado”, dijo Siller Pagaza.

En términos porcentuales, esto equivale a una caída anual de 2.53%, con lo que suma 23 meses consecutivos de contracción anual; algo que no ocurría desde el periodo entre abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro patronal cayó durante 30 meses consecutivos.

Respecto al salario, en mayo de 2026 se registró un salario base de cotización promedio de 671.30 pesos diarios, creciendo 6.57% anual. Sin embargo, considerando la inflación en el periodo, equivalente a 3.94%, el crecimiento real del salario base de cotización promedio es de 2.60%.