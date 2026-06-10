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La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que las dependencias de la Administración Pública Federal implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles el 11 de junio de 2026 con motivo de la inauguración del Mundial de Futbol, pero solo en la Ciudad de México.

También exhortó a que el sector privado se sume al teletrabajo en la medida de sus posibilidades.

En este sentido, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aclaró que las empresas afiliadas han manifestado disposición para implementar esquemas de home office, trabajo híbrido o modalidades flexibles en aquellos casos donde resulte viable y no afecte la productividad, la producción o la prestación de servicios.

“Cada empresa es libre de determinar la modalidad que mejor se adapte a su operación. En actividades industriales, logísticas, comerciales o de distribución, la continuidad operativa seguirá respondiendo a las necesidades de cada sector”, mencionó el organismo patronal.

Coparmex considera que la colaboración entre autoridades y sector productivo puede contribuir a facilitar la movilidad durante la inauguración del Mundial, siempre privilegiando la productividad, la competitividad y la continuidad de las actividades económicas.

“Desde Coparmex consideramos positiva cualquier medida que contribuya a mejorar la movilidad y facilite el desarrollo ordenado de un evento internacional de la magnitud del Mundial 2026”, señaló.

Sin embargo, es importante precisar que el decreto no establece una obligación para las empresas privadas. La decisión corresponde a cada organización, de acuerdo con su giro, necesidades y condiciones particulares de operación, insistió el organismo.

Bancos operarán con normalidad

Los bancos de la capital del país estarán abiertos en los horarios habituales durante el día de la inauguración del Mundial, señaló la Asociación de Bancos de México (ABM).

“Cabe precisar que los servicios que se ofrecen a los usuarios de los servicios financieros y público en general en sucursales, se brindarán en los horarios que cada institución bancaria establece en lo particular”, detalló el organismo.

La prestación de los servicios bancarios es prioritaria y la banca en su conjunto, es un actor fundamental en el desarrollo de la economía nacional, añadió el organismo.