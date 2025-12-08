El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene actualizado el pronóstico del tiempo para distintas regiones de México, donde se prevé que a partir del lunes vuelva el frío extremo.

El organismo encargado de difundir las noticias del clima confirmó la entrada de un nuevo frente que no sólo provocará un brusco descenso de las temperaturas en distintas zonas del país, sino que también podría originar las condiciones propicias para que se registren lluvias intensas en ciertos puntos del territorio azteca durante este 8 de diciembre.

¿En qué estados volverá a llover a partir del martes 9 de diciembre?

La segunda semana de diciembre dará inicio con lluvias puntuales intensas en regiones de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Durante el transcurso de la jornada, el frente frío núm. 19 se desplazará sobre el litoral del golfo de México y ocasionará fuertes precipitaciones en las regiones mencionadas, así como también en el oriente y sureste del país, incluida en la península de Yucatán; y el noreste y centro del territorio nacional, donde se registrarán chubascos.

El pronóstico del tiempo para México durante el lunes 8 de diciembre. (Foto: Archivo).

Por otro lado, distintos sistemas meteorológicos, entre los que se incluyen canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, se combinarán y ocasionarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas del occidente y sur de la República Mexicana; y lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Para este lunes 8 de diciembre, desde el organismo gubernamental han confirmado uno por uno los estados que podrían verse afectados por lluvias y posible caída de granizo:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Olmeca), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte y este) y Tabasco (oeste, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Hidalgo, Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Guerrero, Querétaro (región Sierra Gorda) y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

San Luis Potosí (región Huasteca), Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Tamaulipas

Nayarit.

Vuelve el frío: dónde bajarán las temperaturas

El SMN advierte sobre un brusco descenso de temperaturas en entidades del norte, noreste, oriente y centro de México, donde la masa de aire polar que impulsa al frente, mantendrá ambiente frío a muy frío sobre. Al mismo tiempo, se registrará evento de “Norte” fuerte a intenso en el litoral del golfo de México y en la península de Yucatán; con rachas de viento de 80 a 100 km/h en costas de Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

Al respecto de la baja de temperaturas que se registrará en distintas regiones del país durante el transcurso de la jornada, desde el SMN advirtieron que podría congelarse la carpeta asfáltica, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos al momento de circular por la vía pública.

En este sentido, desde el organismo gubernamental difundieron el pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 8 de diciembre de 2025: