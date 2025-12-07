La segunda semana de diciembre da inicio con varias advertencias por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, que ha pronosticado a partir del domingo 7 de diciembre el avance de un frente de tormentas por distintos estados del país.

Se prevé que estos sistemas provoquen intensas lluvias durante el transcurso de la jornada así como también posible caída de granizo, por lo que se recomienda tomar todos los recaudos indicados por el organismo gubernamental.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el domingo 7 de diciembre?

En función de la información que proporcionó el SMN a través de su sitio web oficial, para hoy se prevé que canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, aunados al ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe , generen lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del país.

El pronóstico del tiempo para México durante el domingo 7 de diciembre. (Foto: Archivo).

En esta línea de advertencias, se dio a conocer que durante la tarde noche de este domingo, un nuevo frente frío (núm. 19) ingresará y recorrerá rápidamente el norte y noreste de México; interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, originando lluvias y chubascos con descargas eléctricas en las citadas regiones.

Particularmente, se originarán las condiciones propicias para que se registren lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla) .

Por otro lado, iniciará evento de “Norte” de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Veracruz (norte). Finalmente, el río atmosférico dejará de afectar al país.

En este contexto, se pronostican a partir del domingo 7 de diciembre un frente de lluvias torrenciales para los siguientes estados mexicanos:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

San Luis Potosí (región Huasteca)

Querétaro (región Sierra Gorda)

Hidalgo (regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango)

Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental),

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca y Nautla)

Oaxaca

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Tamaulipas

Nuevo León

Guanajuato

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Michoacán

Tlaxcala

Morelos

Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra)

Veracruz (regiones Huasteca Alta, Capital, Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima.

Las advertencias del SMN para los habitantes de México

Tras difundir el pronóstico del tiempo para el domingo 7 de diciembre, desde el organismo gubernamental enviaron una serie de advertencias para que los habitantes del territorio tomen en cuenta ante las inclemencias climáticas que se podrían registrar.

En primer lugar, las lluvias fuertes podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y el aumento de niveles de ríos y arroyos. Además, las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica. Por último, las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se aconseja tomar todos los recaudos pertinentes.